¿Qué dice el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos?

El alineamiento del presidente Javier Milei con la política de su par estadounidense, Donald Trump, quedó en el histórico acuerdo bilateral, anunciado ayer por la Casa Blanca que, según el comunicado, tiende a “fortalecer y equilibrar la relación económica” entre la Argentina y los Estados Unidos. Asimismo, contribuirá a “profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversiones” en lo que el gobierno estadounidense tildó como una “alianza estratégica”. El entendimiento se anunció tras el encuentro en Washington entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el canciller argentino Pablo Quirno. El acuerdo comercial y de inversiones consta de 11 puntos principales:
•Aranceles: La Argentina ofrecerá acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluidos medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y una variedad de productos agrícolas. En reconocimiento a la agenda de reformas, EEUU eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso farmacéutico. Asimismo, ambos países se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco para el comercio de carne vacuna.
• Eliminación de barreras no arancelarias. Argentina lo hizo incluyendo licencias de importación, garantizando condiciones más equitativas para el comercio internacional. Con el actual Acuerdo se compromete a no exigir formalidades consulares para las exportaciones de EEUU. Además, Argentina eliminará en forma gradual el impuesto estadístico para bienes estadounidenses.
• Normas y evaluación de conformidad. Argentina se adapta a normas internacionales: permitirá el ingreso de bienes estadounidenses, así como regulaciones técnicas o procedimientos de evaluación adoptados por EEUU o entes internacionales, sin requerir evaluaciones adicionales, y continuará eliminando barreras no arancelarias en sectores prioritarios. Además, aceptará la importación de vehículos estadounidenses, así como los certificados y autorizaciones previas de la FDA estadounidense para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
• Propiedad intelectual. Argentina actuó contra un mercado regional relevante de productos falsificados y continuará mejorando el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital. Además, se comprometió a abordar desafíos estructurales señalados en el informe “Special 301 de 2025” de la Oficina del Representante de Comercio de EEUU, tales como criterios de patentabilidad, acumulación de patentes y denominaciones geográficas, y a avanzar en la alineación de su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales.
• Acceso al mercado agrícola. Argentina habilitó su mercado para ganado en pie estadounidense, se comprometió a habilitar el acceso para carne aviar en el plazo de un año y acordó no restringir el acceso a productos que utilicen ciertos términos para quesos y carnes. Simplificará los procesos de registro para carne vacuna, productos vacunos, menudencias y porcinos estadounidenses, y no aplicará registro de plantas para las importaciones de lácteos.
• Trabajo. Argentina ratificó su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, adoptará y aplicará la prohibición de la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de las leyes laborales.
• Medio ambiente. Argentina asumió el compromiso de tomar medidas adicionales contra la tala ilegal y promover una economía más eficiente en el uso de recursos como minerales críticos.
• Alineamiento en seguridad económica. Se profundizará la cooperación. Ambos países identificarán herramientas para coordinar enfoques sobre controles a la exportación, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes.
• Consideraciones y oportunidades comerciales. Los países colaborarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. Además, acordaron trabajar hacia la estabilización del comercio mundial de soja.
• Empresas estatales y subsidios. Argentina se comprometió a abordar posibles distorsiones creadas por empresas estatales y a resolver subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral.
• Comercio digital. Argentina se comprometió a facilitar el comercio digital con EEUU reconociéndolo como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para transferencias transfronterizas de datos, incluidos datos personales, y a no discriminar servicios ni productos digitales de EEUU.
Milei: “están dadas las condiciones para que el país vuelva a ser potencia”
“Seguro todavía no están al tanto de la tremenda noticia que salió. Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Como verán estamos fuertemente comprometidos a hacer a la Argentina grande nuevamente”. De esa manera se pronunció ayer el presidente Javier Milei, durante un acto libertario en Corrientes. “Están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y volvamos a ser la primera potencia mundial”, afirmó.
Martín Rappallini: competencia global
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, expuso ayer que la la Argentina atraviesa una transición económica profunda y, en medio de la apertura comercial, es urgente defender la competitividad de la industria local y la integridad de las cadenas de valor. “Es imposible imaginar una Argentina federal y en expansión sin una industria que se desarrolle y crezca a lo largo y a lo ancho del país”, indicó durante la conferencia anual de la entidad. “Insistimos en que la apertura al mundo debe tener en cuenta la mejora de las condiciones para las empresas locales”, puntualizó.
Paolo Rocca: hacia una política industrial
“Se necesita asociar lo que están haciendo el Gobierno, de un fuerte reordenamiento de la macroeconomía, con una política industrial”. Ese fue el diagnóstico que ayer realizó Paolo Rocca, presidente del grupo Techint, durante la conferencia anual de la UIA. Según el industrial, estamos en un nuevo ciclo de intervención activa en un mundo inestable. “Como país esto implica volver a pensar en términos de política industrial. Pensar política industrial significa pensar desarrollos sectoriales, áreas que tengo que defender, en la que es necesario promover la transformación, la intervención activa sobre los objetivos de largo plazo”, dijo.