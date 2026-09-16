El análisis de Jorge Asís: Almas limpias de derecha extrema

Al cierre del despacho, infortunadamente, al “mejor gobierno de la historia” que se dedicó a despanzurrar la inflación y a “rescatar a veinte millones de argentinos de la pobreza” (y a cinco millones de la indigencia) “no le cierran los números”. A pesar de las admirables multiplicaciones energéticas del Peronista Originario Diego Santilli, El Bermellón, Ficha Limpia, más que Premier parece un vendedor domiciliario ejemplar. Dialoga con amplitud por celular, se aventura en extendidas visitas a los gobernadores de rosca floja para juntar votos, como Raúl Jalil, estilizado danzarín de Catamarca, o el querible paisano adelantado Osvaldo Jaldo, de Tucumán, o con el siempre previsible Gustavo Sáenz, de Salta, que supo ser postulante a la vicepresidencia para acompañar al Profesional en los veranos de Pinamar.