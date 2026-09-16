Juicio a "Pity" Álvarez: un perito declaró que estaba lúcido al momento del crimen

Uno de los testimonios centrales de la jornada fue el del perito Esteban Toro Martínez, integrante del Cuerpo Médico Forense y uno de los profesionales que intervino en la evaluación psicológica de Álvarez. El especialista sostuvo que no encontró elementos que permitieran afirmar que el músico atravesaba un cuadro de psicosis al momento del crimen.