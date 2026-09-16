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Juicio a "Pity" Álvarez: un perito declaró que estaba lúcido al momento del crimen

Esteban Toro Martínez, integrante del Cuerpo Médico Forense, aseguró que no encontró indicadores de un cuadro psicótico en el músico cuando asesinó a su vecino Cristian Díaz.

PITY ÁLVAREZ. El músico es juzgado por el crimen de Cristian Díaz.
PITY ÁLVAREZ. El músico es juzgado por el crimen de Cristian Díaz. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un perito forense declaró este miércoles ante el Tribunal N° 29 que el músico Cristian "Pity" Álvarez estaba lúcido y sin psicosis al matar a su vecino Cristian Díaz.
  • Según el perito, Álvarez actuó con impulsividad pero sin delirio tras disparar y huir; otros testimonios policiales y psicológicos remarcaron que presentaba somnolencia.
  • La pericia complica la estrategia de inimputabilidad de la defensa. El debate continuará el 23 de septiembre con cuatro nuevos testigos, de forma presencial o remota.
Resumen generado con IA

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el asesinato de su vecino Cristian Díaz continuó este miércoles con cuatro nuevos testimonios en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. El músico no estuvo presente en la audiencia debido a que manifestó que no se sentía bien.

Uno de los testimonios centrales de la jornada fue el del perito Esteban Toro Martínez, integrante del Cuerpo Médico Forense y uno de los profesionales que intervino en la evaluación psicológica de Álvarez. El especialista sostuvo que no encontró elementos que permitieran afirmar que el músico atravesaba un cuadro de psicosis al momento del crimen.

Ante las preguntas de la defensa, Toro Martínez explicó que Álvarez presentaba un trastorno por consumo de sustancias y dificultades para controlar los impulsos. Sin embargo, aclaró que esas condiciones no eran suficientes, por sí solas, para explicar lo ocurrido la noche del asesinato.

“No surgieron indicadores que me demuestren que en el hecho estaba psicótico”, afirmó el perito. Y agregó: “No encontré la perturbación del juicio”.

En ese sentido, diferenció la paranoia clínica de la sensación de miedo que pudo haber experimentado el músico. Según explicó, el temor pudo haber condicionado la manera en que Álvarez tomó decisiones durante el episodio, pero no encontró elementos para considerarlo un episodio psicótico.

“La noción de miedo puede condicionar la manera en la que se resuelve una situación, puede ser equivocada, pero no delirante”, sostuvo.

“Pity no disparó para todos lados”

El perito también analizó la conducta de Álvarez durante el episodio y la describió como “impulsiva, pero no indiscriminada”.

Según su evaluación, el músico llegó al lugar al que se había propuesto ir, el boliche Pinar de Rocha, y durante el ataque se produjo una secuencia de acciones que tuvo cierto grado de organización.

“Pity no disparó para todos lados”, explicó Toro Martínez. De acuerdo con los testimonios incorporados al informe, el músico sacó el arma, disparó y luego se retiró del lugar.

Una psicóloga detectó leves dificultades de concentración

Luego declaró por Zoom la psicóloga Adela Beatriz Ahuad, quien también participó de una de las evaluaciones realizadas a Álvarez.

La profesional explicó que la pericia buscaba analizar sus aspectos psicológicos y sus facultades cognitivas. En ese marco, señaló que detectó “ligeras inestabilidades” en las funciones de concentración, aunque aclaró que no se trataba de alteraciones sustanciales y que la disminución era leve.

Ahuad también recordó una entrevista realizada en 2019, durante la cual observó signos de somnolencia, como bostezos y algunas demoras en las respuestas. No obstante, indicó que, aunque la atención podía variar, no estaba disminuida al punto de impedirle realizar las tareas propuestas.

Qué dijeron los policías

El tercer testigo fue el subcomisario Walter Guayta, quien recibió a Álvarez cuando el músico se presentó en una comisaría para entregarse, después de permanecer 24 horas prófugo.

El policía recordó que estaba consciente, aunque se dormía constantemente y apenas podía mantenerse despierto. “No podía mantenerse despierto mucho tiempo”, explicó ante el tribunal.

Guayta también aseguró que no lo vio agresivo y que no observó otro estado extraño más allá de la somnolencia.

El último testigo de la jornada fue el policía Mariano González, quien participó de la búsqueda de Álvarez en el boliche Pinar de Rocha después del crimen de Díaz.

González recordó que le habían encomendado buscar las cámaras de seguridad del establecimiento. Sin embargo, aseguró que no encontró imágenes relevantes y afirmó no recordar mayores detalles sobre aquel día.

Cómo sigue el juicio

El debate continuará el miércoles 23 de septiembre a las 11.30, cuando está previsto que declaren otros cuatro testigos.

El juez Gustavo Goerner aclaró que, si Álvarez vuelve a no estar en condiciones de asistir presencialmente, podrá seguir la audiencia de manera remota a través de Zoom.

Temas Cristian "Pity" Álvarez
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