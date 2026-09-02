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"Pity" Álvarez recibió el alta médica tras descompensarse en pleno juicio: qué le pasó

El músico fue trasladado al Hospital Fernández luego de sentirse mal durante la audiencia.

PITY ÁLVAREZ. El músico fue trasladado al Hospital Fernández luego de sentirse mal durante la audiencia.
"PITY" ÁLVAREZ. El músico fue trasladado al Hospital Fernández luego de sentirse mal durante la audiencia. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian "Pity" Álvarez recibió el alta médica del Hospital Fernández este miércoles tras descompensarse en pleno juicio porteño por un cuadro de hipertensión.
  • El músico se sintió sofocado durante la declaración de un testigo, fue asistido por el SAME con presión y glucemia elevadas, y atribuyeron el cuadro a la falta de medicación.
  • Tras el alta junto a sus allegados, la atención se centra en la evolución de su salud y la reprogramación de las audiencias en el juicio penal que enfrenta.
Resumen generado con IA

Cristian “Pity” Álvarez recibió el alta médica este miércoles por la tarde, luego de permanecer varias horas en el Hospital Fernández, adonde había sido trasladado tras descompensarse durante una audiencia de su juicio.

El músico dejó el centro de salud minutos antes de las 17.30, acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro, su hermana Silvina y el Padre César, con quien mantiene una estrecha y profunda amistad desde hace más de 15 años.

Según confirmaron fuentes de la cartera sanitaria porteña a Infobae, los médicos determinaron que el malestar que sufrió durante el juicio se debió a un cuadro de hipertensión provocado por no haber tomado su medicación diaria.

“Le realizaron distintos estudios para descartar otras complicaciones, pero determinaron que la presión alta era la causa de cómo se sentía”, explicaron las mismas fuentes.

Cómo fue la descompensación

Álvarez había sido trasladado al Hospital Fernández cerca del mediodía, después de haber sido asistido por personal del SAME en los tribunales ubicados sobre la calle Paraguay.

El episodio ocurrió mientras declaraba una testigo. El músico pidió permiso para ir al baño, pero no regresó a la sala. Minutos después, una de sus abogadas informó al tribunal que Álvarez se sentía mal.

“Si hace falta llamen al SAME”, pidió el presidente del tribunal, mientras de inmediato se dispuso un cuarto intermedio.

Para ese momento, el cantante había salido al patio del edificio de los tribunales para tomar aire. A pesar del frío, permanecía sentado contra una pared y llevaba puesta una remera de manga corta.

“Estaba como sofocado”, contó a Infobae “Pachi”, su histórico jefe de seguridad. Mientras permanecía en el patio, sus abogados le acercaron una Coca-Cola.

La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, hasta que llegó la asistencia médica.

La intervención del SAME

A las 12.34 arribó una ambulancia del SAME. Los médicos revisaron a Álvarez en el lugar y constataron que tenía elevados tanto la presión arterial como el nivel de glucemia.

Durante la evaluación, y en presencia de la cronista de Infobae, uno de los profesionales le preguntó al músico si había consumido cocaína.

“Creo que sí”, respondió Álvarez.

En ese momento, el cantante todavía llevaba puesta una vincha con una linterna a la altura de la frente.

Luego de la atención inicial, fue trasladado al Hospital Fernández, donde permaneció varias horas y fue sometido a distintos estudios para descartar otras complicaciones.

Finalmente, los médicos determinaron que el cuadro que había provocado su malestar estaba relacionado con la hipertensión derivada de la falta de su medicación diaria y le dieron el alta durante la tarde.

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