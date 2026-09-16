Más de 40 pingüinos que vivían en el ex Aquarium de Mar del Plata ya tienen nuevo hogar en Río Negro

La decisión fue ordenada por la Justicia y puso fin a la espera por el destino de los animales, que permanecían en el predio desde el cierre del acuario, en marzo de 2025. Mientras avanzaba el proceso de quiebra de Plunimar S.A., empresa operadora del establecimiento, los pingüinos continuaban allí sin que prosperaran las distintas negociaciones para su venta.