Edith Hermida renunció al programa de Santiago del Moro: qué pasó y quién ocuparía su lugar

Edith Hermida renunció a "El Club del Moro", el programa radial conducido por Santiago del Moro en La 100, y ya se conocieron los motivos de su salida. Tras casi tres años en la radio desde enero de 2024, el periodista Guillermo Barrios anunció que "la conductora de Bendita se despedirá del programa este viernes 18 de septiembre" debido a otro compromiso laboral: se concentrará en MasterChef Celebrity, donde fue convocada entre los 24 participantes.