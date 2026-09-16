Edith Hermida renunció al programa de Santiago del Moro: qué pasó y quién ocuparía su lugar

Resumen para apurados
- Edith Hermida renunció este viernes a El Club del Moro, en La 100, para sumarse a las grabaciones de MasterChef Celebrity por incompatibilidad horaria.
- Las grabaciones del reality culinario inician esta semana y la exigencia de madrugar forzó la salida de la panelista tras casi tres años en el ciclo radial.
- Catherine Fulop se perfila para reemplazarla de forma parcial, mientras Hermida continuará al frente de Bendita en El Nueve junto a su nuevo rol en Telefe.
Edith Hermida renunció a "El Club del Moro", el programa radial conducido por Santiago del Moro en La 100, y ya se conocieron los motivos de su salida. Tras casi tres años en la radio desde enero de 2024, el periodista Guillermo Barrios anunció que "la conductora de Bendita se despedirá del programa este viernes 18 de septiembre" debido a otro compromiso laboral: se concentrará en MasterChef Celebrity, donde fue convocada entre los 24 participantes.
Según sumó Laura Ubfal en su sitio web, las grabaciones del reality comienzan a partir del 17 de septiembre, por lo que Edith Hermida tuvo que tomar la decisión de dejar El Club del Moro.
"Madrugar cada mañana para hacer el programa radial no le cerraba. No fue una decisión fácil, pero siempre está la oportunidad de volver", explicó la panelista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sobre los cortos tiempos de la conductora.
¿Quién reemplaza a Edith Hermida?
Si bien no hay una confirmación por parte de Santiago del Moro, Laura Ubfal informó que "aparentemente, Catherine Fulop será la reemplazante de Edith Hermida en El Club del Moro (La 100) y lo hará una o dos veces por semana".
De esta manera, los proyectos laborales de Edith Hermida quedarán de la siguiente manera: por la mañana, grabará MasterChef Celebrity durante los próximos meses, y luego seguirá con la conducción en Bendita (El Nueve).