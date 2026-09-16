Qué ver desde este jueves en los cines de Tucumán: estrenos y horarios

Resumen para apurados
- Los cines de Tucumán renuevan su cartelera este jueves con estrenos como Resident Evil y Spider-Man en Cines del Solar y Atlas para ampliar la oferta cultural local.
- La programación abarca animación, terror y acción hasta el 23 de septiembre, con funciones de trasnoche los sábados y beneficios 2x1 para socios de Club LA GACETA.
- La actualización busca sostener la concurrencia a las salas provinciales y dinamizar el consumo cultural en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena durante el fin de semana.
Las salas de cine de Tucumán renovaron su cartelera de jueves con propuestas para distintos públicos. Desde mañana, Cines del Solar, Atlas Vía 24 y Atlas Monteagudo ofrecerán películas de animación, aventuras, acción y terror, además de varios títulos que continúan en pantalla.
Entre las alternativas aparecen “Resident Evil”, “Spider-Man: Un nuevo día”, “Coyote vs. Acme”, “One Piece”, “PAW Patrol: la dino película”, “La Odisea” y “Yo, Narciso”.
Además, los socios de Club LA GACETA pueden acceder al beneficio de 2x1 en entradas todos los días, presentando la tarjeta del club.
La programación informada corresponde hasta el miércoles 23 de septiembre. También habrá funciones de trasnoche durante el sábado.
Cines del Solar
El complejo de Yerba Buena presenta una cartelera que inicia mañana con funciones desde la tarde y hasta después de las 22.
- Resident Evil: 15.40, 17.55, 19.55 y 22.25.
- Spider-Man: Un nuevo día: 19.40.
- Coyote vs. Acme: 15.30, 18.10 y 20.10.
- Noche del demonio: están entre nosotros: 22.30.
- Hechizo de Amor: La Magia Continúa: 22.20.
- Yo, Narciso: 22.35.
- La Odisea: 21.50.
- El Árbol Mágico: 18.25 y 20.30.
- Tadeo Jones y la lámpara maravillosa: 15.40 y 17.35.
- One Piece: 15.50 y 17.10.
- PAW Patrol: la dino película: 15.25, 17.10 y 19.30.
Sala 1
- Toy Story 5: 17.00, todos los días.
- Resident Evil: 19.20, todos los días.
- La Odisea: 21.30, todos los días.
- Resident Evil: 01.10, trasnoche del sábado.
- El Árbol Mágico: 17.00, todos los días.
- Spider-Man: Un nuevo día: 19.30, todos los días.
- Hechizo de Amor: La Magia Continúa: 22.30, todos los días.
- Hechizo de Amor: La Magia Continúa: 01.20, trasnoche del sábado.
Sala 1
- One Piece: 17.00 y 18.40, en castellano.
- One Piece: 20.20, subtitulada.
- La noche del demonio: 22.00, en castellano.
- One Piece: 00.30, trasnoche del sábado.
- Coyote vs. Acme: 17.30.
- La noche del demonio: 20.00, en castellano.
- Resident Evil: 22.30, subtitulada.
- La noche del demonio: 00.40, trasnoche del sábado.
- Tadeo y la Lámpara Maravillosa: 18.00, en castellano.
- Yo, Narciso: 20.10, en castellano.
- Spider-Man: Un nuevo día: 22.20, subtitulada.
- Spider-Man: Un nuevo día: 01.30, trasnoche del sábado.