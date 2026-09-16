CulturaArte y cultura

Qué ver desde este jueves en los cines de Tucumán: estrenos y horarios

Cines del Solar y Atlas renovaron sus propuestas con estrenos, animación, terror y grandes producciones. La programación incluye “Resident Evil”, “One Piece”, “Spider-Man: Un nuevo día” y “La Odisea”.

Qué ver desde este jueves en los cines de Tucumán: estrenos y horarios
Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • Los cines de Tucumán renuevan su cartelera este jueves con estrenos como Resident Evil y Spider-Man en Cines del Solar y Atlas para ampliar la oferta cultural local.
  • La programación abarca animación, terror y acción hasta el 23 de septiembre, con funciones de trasnoche los sábados y beneficios 2x1 para socios de Club LA GACETA.
  • La actualización busca sostener la concurrencia a las salas provinciales y dinamizar el consumo cultural en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena durante el fin de semana.
Resumen generado con IA

Las salas de cine de Tucumán renovaron su cartelera de jueves con propuestas para distintos públicos. Desde mañana, Cines del Solar, Atlas Vía 24 y Atlas Monteagudo ofrecerán películas de animación, aventuras, acción y terror, además de varios títulos que continúan en pantalla.

Entre las alternativas aparecen “Resident Evil”, “Spider-Man: Un nuevo día”, “Coyote vs. Acme”, “One Piece”, “PAW Patrol: la dino película”, “La Odisea” y “Yo, Narciso”.

Además, los socios de Club LA GACETA pueden acceder al beneficio de 2x1 en entradas todos los días, presentando la tarjeta del club.

La programación informada corresponde hasta el miércoles 23 de septiembre. También habrá funciones de trasnoche durante el sábado.

Cines del Solar

El complejo de Yerba Buena presenta una cartelera que inicia mañana con funciones desde la tarde y hasta después de las 22.

  • Resident Evil: 15.40, 17.55, 19.55 y 22.25.
  • Spider-Man: Un nuevo día: 19.40.
  • Coyote vs. Acme: 15.30, 18.10 y 20.10.
  • Noche del demonio: están entre nosotros: 22.30.
  • Hechizo de Amor: La Magia Continúa: 22.20.
  • Yo, Narciso: 22.35.
  • La Odisea: 21.50.
  • El Árbol Mágico: 18.25 y 20.30.
  • Tadeo Jones y la lámpara maravillosa: 15.40 y 17.35.
  • One Piece: 15.50 y 17.10.
  • PAW Patrol: la dino película: 15.25, 17.10 y 19.30.
Qué ver desde este jueves en los cines de Tucumán: estrenos y horarios

Sala 1

  • Toy Story 5: 17.00, todos los días.
  • Resident Evil: 19.20, todos los días.
  • La Odisea: 21.30, todos los días.
  • Resident Evil: 01.10, trasnoche del sábado.
  • El Árbol Mágico: 17.00, todos los días.
  • Spider-Man: Un nuevo día: 19.30, todos los días.
  • Hechizo de Amor: La Magia Continúa: 22.30, todos los días.
  • Hechizo de Amor: La Magia Continúa: 01.20, trasnoche del sábado.
Qué ver desde este jueves en los cines de Tucumán: estrenos y horarios

Sala 1

  • One Piece: 17.00 y 18.40, en castellano.
  • One Piece: 20.20, subtitulada.
  • La noche del demonio: 22.00, en castellano.
  • One Piece: 00.30, trasnoche del sábado.
  • Coyote vs. Acme: 17.30.
  • La noche del demonio: 20.00, en castellano.
  • Resident Evil: 22.30, subtitulada.
  • La noche del demonio: 00.40, trasnoche del sábado.
  • Tadeo y la Lámpara Maravillosa: 18.00, en castellano.
  • Yo, Narciso: 20.10, en castellano.
  • Spider-Man: Un nuevo día: 22.20, subtitulada.
  • Spider-Man: Un nuevo día: 01.30, trasnoche del sábado.
Qué ver desde este jueves en los cines de Tucumán: estrenos y horarios
Temas San Miguel de TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

Lo más popular
Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”
2

Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
3

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”
4

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
5

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
5

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Más Noticias
Reviertan esta situación: así fue la visita de la barra al plantel de San Martín en la previa del triunfo contra Agropecuario

"Reviertan esta situación": así fue la visita de la barra al plantel de San Martín en la previa del triunfo contra Agropecuario

Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”

Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Comentarios