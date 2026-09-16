Boca recibió una buena noticia: Miguel Merentiel no fue convocado por Uruguay y podrá jugar ante Racing

Boca recibió una noticia importante pensando en uno de los próximos desafíos de la temporada. Miguel Merentiel finalmente no fue incluido en la convocatoria definitiva de la Selección de Uruguay para los amistosos de la fecha FIFA y, de esta manera, Rodolfo Arruabarrena podrá contar con el delantero para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.