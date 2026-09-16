Boca recibió una buena noticia: Miguel Merentiel no fue convocado por Uruguay y podrá jugar ante Racing
El delantero había formado parte de la lista preliminar de 46 futbolistas, pero quedó afuera de la nómina definitiva para la próxima fecha FIFA. Rodolfo Arruabarrena podrá contar con uno de sus atacantes más efectivos para los cuartos de final de la Copa Argentina.
Resumen para apurados
- Miguel Merentiel quedó fuera de la lista definitiva de Uruguay y podrá jugar para Boca Juniors ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.
- El delantero integraba la preselección charrúa de 46 futbolistas y atraviesa un gran momento deportivo, con cuatro goles convertidos en sus últimos siete encuentros con el club.
- Su presencia alivia al DT Rodolfo Arruabarrena en ataque, aunque el equipo todavía aguarda saber si perderá al arquero Álvaro Montero por la convocatoria de Colombia.
Boca recibió una noticia importante pensando en uno de los próximos desafíos de la temporada. Miguel Merentiel finalmente no fue incluido en la convocatoria definitiva de la Selección de Uruguay para los amistosos de la fecha FIFA y, de esta manera, Rodolfo Arruabarrena podrá contar con el delantero para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.
La presencia de la “Bestia” en ese compromiso había quedado en duda después de que Diego Forlán lo incluyera dentro de una nómina preliminar de 46 futbolistas. Sin embargo, el atacante no superó el último corte y permanecerá a disposición del “Xeneize”.
La noticia representa un alivio para Arruabarrena por el momento que atraviesa Merentiel. El uruguayo convirtió cuatro goles durante sus últimos siete partidos: marcó frente a Platense, Recoleta, Racing y San Pablo.
Su aporte también resultó determinante en la Copa Sudamericana. Merentiel convirtió el único gol del triunfo 1-0 sobre San Pablo en La Bombonera, una ventaja que terminó siendo decisiva para conseguir la clasificación a semifinales luego del empate 1-1 en el Morumbí.
Una pieza importante para Arruabarrena
El presente del uruguayo adquiere todavía mayor relevancia por la situación de las otras alternativas ofensivas. Enner Valencia consiguió convertir frente a Central Córdoba, aunque todavía busca recuperar su mejor versión física y futbolística, mientras que Milton Giménez cuenta con menor consideración dentro de la rotación del cuerpo técnico.
Incluso Arruabarrena le dejó un desafío a Merentiel después de conseguir la clasificación en Brasil. Mientras el entrenador brindaba su conferencia de prensa, el delantero pasó por detrás y bromeó con él. “Que haga dos goles el próximo partido...”, respondió entre risas el “Vasco”.
Por ahora, el DT ya tiene una certeza: podrá utilizarlo frente a Racing.
La atención de Boca durante la fecha FIFA, de todas formas, todavía tendrá otro foco. La dirigencia aguarda la lista de Néstor Lorenzo para conocer si Álvaro Montero será convocado por Colombia.
En caso de recibir el llamado, el arquero tendría que viajar a Estados Unidos para afrontar los amistosos de su selección frente a México, Paraguay y Perú, por lo que no estaría disponible para el compromiso por Copa Argentina.
Así, Boca ya recibió la noticia que esperaba respecto de Merentiel, pero todavía deberá aguardar para saber si la ventana internacional afectará otra posición importante del equipo.