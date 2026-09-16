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Riquelme descubrió cuántas personas llevan su nombre en Brasil y quedó sorprendido

Un periodista brasileño le reveló al presidente de Boca un particular dato del censo: más de 31.000 personas fueron registradas como Riquelme o con alguna de sus variantes. “Quisiera conocerlos para darles un beso y un abrazo”, expresó.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante un viaje a Brasil por la Sudamericana, Juan Román Riquelme supo que más de 31.000 personas llevan su nombre por admiración a su exitosa carrera deportiva.
  • El censo brasileño registró nacimientos concentrados entre 2000 y 2009, coincidiendo con la época dorada en la que el ídolo de Boca conquistó tres Copas Libertadores.
  • Este legado trasciende fronteras y la histórica rivalidad futbolística, reflejándose hoy en varios futbolistas profesionales de clubes brasileños que portan su nombre.
Resumen generado con IA

Juan Román Riquelme recibió una noticia inesperada durante su estadía en Brasil. En la previa del partido contra San Pablo, que terminó con la clasificación de Boca a las semifinales de la Copa Sudamericana, el periodista Flavio Prado le reveló la enorme cantidad de brasileños que llevan su apellido como nombre.

Según los datos del censo del Instituto Brasileño de Geografía, existen 31.684 personas llamadas Riquelme o con alguna de sus variantes en Brasil. Del total, 25.942 fueron registradas exactamente como Riquelme, mientras que otras 5.742 aparecen bajo formas como Rikelme, Rickelme, Rykelme o Rikelmi.

El detalle que conecta directamente el fenómeno con el ídolo de Boca aparece al observar las edades. La mayoría nació entre 2000 y 2009, justamente durante la etapa de mayor exposición internacional de Riquelme, que en esos años conquistó tres veces la Copa Libertadores con el “Xeneize”.

La sorpresa de Riquelme

Al conocer el dato, el actual presidente de Boca no ocultó su emoción. “Yo amo el fútbol y siento mucha admiración por los futbolistas brasileños. Que los padres y las madres hayan decidido ponerle a sus hijos mi nombre me da mucha felicidad”, expresó.

Riquelme también relacionó el fenómeno con la pasión futbolística que comparten Argentina y Brasil. “Brasil es un país que ama el fútbol, adora el fútbol como nosotros. Sentimos mucho amor como los brasileños y que un papá o una mamá le quiera poner mi nombre a sus hijos para mí es demasiado”, señaló.

La influencia incluso llegó al fútbol profesional. Actualmente hay jugadores llamados Riquelme en clubes como Fluminense, Gremio, Vasco da Gama, Athletico Paranaense e Inter Miami.

Antes de terminar la entrevista, Román dejó un mensaje para todos ellos. “Yo quisiera conocer a los 30.000 para darles un beso y un abrazo. Solamente decirles gracias, es un momento de mucha felicidad para mí”, concluyó.

Más de dos décadas después de sus grandes noches continentales, Riquelme descubrió en Brasil una dimensión diferente del impacto que produjo su carrera.

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