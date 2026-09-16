"Estoy preparado": Antonio Mohamed se postuló para dirigir a la selección argentina

Sin embargo, fue en México donde el DT construyó lo más fuerte de su carrera, con campeonatos de liga en Tijuana, América y Monterrey, además de una Liga de Campeones de la Concacaf. Ese recorrido llegó a su punto más alto en su presente ciclo con Toluca: desde su llegada a fines de 2024, sumó seis trofeos en poco más de un año y medio —con la reciente Leagues Cup 2026 ante Monterrey como último logro—, lo que lo convirtió en el técnico más ganador en la historia de la institución escarlata. Con 14 títulos profesionales en su carrera, Mohamed dejó claras sus credenciales para aspirar al puesto más importante del fútbol argentino.