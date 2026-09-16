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"Estoy preparado": Antonio Mohamed se postuló para dirigir a la selección argentina

El actual entrenador de Toluca, multicampeón en el fútbol mexicano y con más de dos décadas de trayectoria en los bancos, expresó su sueño de asumir en el combinado nacional si Lionel Scaloni no renueva su contrato.

Estoy preparado: Antonio Mohamed se postuló para dirigir a la selección argentina
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Antonio Mohamed se postuló en Radio La Red para dirigir a la selección argentina si Lionel Scaloni no renueva su contrato, asegurando estar listo tras dos décadas como DT.
  • La AFA aún no formalizó la continuidad de Scaloni. Mohamed sustenta su deseo en una trayectoria de 14 títulos en Argentina, Brasil y un extenso periplo exitoso en México.
  • El DT del Toluca se ubica como una alternativa de peso para el banco albiceleste a futuro, respaldado por su reciente serie de campeonatos en el fútbol mexicano.
Resumen generado con IA

Mientras la AFA mantiene abiertas las gestiones para renovar el contrato de Lionel Scaloni, la falta de una firma formal sigue generando interrogantes sobre el futuro del cuerpo técnico nacional. En ese contexto, Antonio Mohamed no esquivó el tema y se candidateó de manera directa para tomar las riendas de la selección argentina ante una hipotética vacante: "Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado", afirmó en una entrevista con Radio La Red. "La selección argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la Selección", remarcó el "Turco".

El deseo del entrenador se apoya en una trayectoria extensa y versátil que arrancó en 2003 al frente de Zacatepec y se extendió por cuatro países: Argentina, México, España y Brasil. En el fútbol local, Mohamed dejó huella al lograr el ascenso a Primera División con Huracán en 2007, dirigir un recordado ciclo en Colón de Santa Fe y levantar la Copa Sudamericana 2010 al mando de Independiente. A nivel internacional, sumó un breve paso por el Celta de Vigo en España y una Supercopa de Brasil con Atlético Mineiro.

Sin embargo, fue en México donde el DT construyó lo más fuerte de su carrera, con campeonatos de liga en Tijuana, América y Monterrey, además de una Liga de Campeones de la Concacaf. Ese recorrido llegó a su punto más alto en su presente ciclo con Toluca: desde su llegada a fines de 2024, sumó seis trofeos en poco más de un año y medio —con la reciente Leagues Cup 2026 ante Monterrey como último logro—, lo que lo convirtió en el técnico más ganador en la historia de la institución escarlata. Con 14 títulos profesionales en su carrera, Mohamed dejó claras sus credenciales para aspirar al puesto más importante del fútbol argentino.

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