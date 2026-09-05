Dos tucumanas fueron convocadas a Las Yaguaretés para los Juegos Odesur

Resumen para apurados
- Las tucumanas Candela Delgado y Abril Romero fueron convocadas a Las Yaguaretés para disputar los Juegos Odesur en Rosario del 18 al 20 de septiembre representando al país.
- Ambas vienen de ser campeonas locales con Cardenales. Mientras Delgado ya está afianzada y ganó el SVNS 2 de Nairobi, Romero tendrá su debut oficial en la selección.
- El torneo medirá al seleccionado ante Perú, Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay, consolidando el recambio nacional y el aporte del rugby tucumano a nivel regional.
El rugby tucumano tendrá doble representación en los próximos Juegos Suramericanos Odesur. Candela Delgado y Abril Romero, ambas jugadoras de Cardenales, fueron convocadas para integrar el plantel de Las Yaguaretés que disputará la competencia en Rosario, del 18 al 20 de septiembre.
Las dos llegan a la cita internacional después de compartir una alegría a nivel local. Hace algunas semanas fueron parte del equipo de Cardenales que se consagró campeón del Anual tucumano. Las “Purpuradas” derrotaron 39-0 a Aguará Guazú en la final disputada en Bajo Hondo, encuentro en el que tanto Delgado como Romero apoyaron tries.
Sin embargo, sus recorridos dentro del seleccionado son diferentes. Delgado ya es una de las jugadoras afianzadas en Las Yaguaretés y durante esta temporada tuvo presencia en el circuito internacional. Incluso fue campeona del SVNS 2 de Nairobi.
Para Romero, en cambio, la convocatoria representa un paso especial. La jugadora venía participando desde hace tiempo de concentraciones nacionales y había quedado cerca de integrar distintos planteles, pero todavía no disputó un torneo oficial con Las Yaguaretés. Los Odesur marcarán su estreno.
El viernes 18 enfrentará a Perú, desde las 15.50, y a Chile, a las 18.32. El sábado 19 jugará frente a Paraguay (15.50) y Colombia (18.32), mientras que el domingo 20 cerrará ante Uruguay, desde las 15.14.