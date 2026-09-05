Dos tucumanas fueron convocadas a Las Yaguaretés para los Juegos Odesur

Las dos llegan a la cita internacional después de compartir una alegría a nivel local. Hace algunas semanas fueron parte del equipo de Cardenales que se consagró campeón del Anual tucumano. Las “Purpuradas” derrotaron 39-0 a Aguará Guazú en la final disputada en Bajo Hondo, encuentro en el que tanto Delgado como Romero apoyaron tries.