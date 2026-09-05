DeportesRugby

Dos tucumanas fueron convocadas a Las Yaguaretés para los Juegos Odesur

Candela Delgado y Abril Romero, campeonas con Cardenales, representarán al país en Rosario. Para Romero será su debut oficial con el seleccionado argentino.

Candela Delgado, de Las Yaguaretés.
Candela Delgado, de Las Yaguaretés.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las tucumanas Candela Delgado y Abril Romero fueron convocadas a Las Yaguaretés para disputar los Juegos Odesur en Rosario del 18 al 20 de septiembre representando al país.
  • Ambas vienen de ser campeonas locales con Cardenales. Mientras Delgado ya está afianzada y ganó el SVNS 2 de Nairobi, Romero tendrá su debut oficial en la selección.
  • El torneo medirá al seleccionado ante Perú, Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay, consolidando el recambio nacional y el aporte del rugby tucumano a nivel regional.
Resumen generado con IA

El rugby tucumano tendrá doble representación en los próximos Juegos Suramericanos Odesur. Candela Delgado y Abril Romero, ambas jugadoras de Cardenales, fueron convocadas para integrar el plantel de Las Yaguaretés que disputará la competencia en Rosario, del 18 al 20 de septiembre.

Las dos llegan a la cita internacional después de compartir una alegría a nivel local. Hace algunas semanas fueron parte del equipo de Cardenales que se consagró campeón del Anual tucumano. Las “Purpuradas” derrotaron 39-0 a Aguará Guazú en la final disputada en Bajo Hondo, encuentro en el que tanto Delgado como Romero apoyaron tries.

Sin embargo, sus recorridos dentro del seleccionado son diferentes. Delgado ya es una de las jugadoras afianzadas en Las Yaguaretés y durante esta temporada tuvo presencia en el circuito internacional. Incluso fue campeona del SVNS 2 de Nairobi.

Para Romero, en cambio, la convocatoria representa un paso especial. La jugadora venía participando desde hace tiempo de concentraciones nacionales y había quedado cerca de integrar distintos planteles, pero todavía no disputó un torneo oficial con Las Yaguaretés. Los Odesur marcarán su estreno.

El viernes 18 enfrentará a Perú, desde las 15.50, y a Chile, a las 18.32. El sábado 19 jugará frente a Paraguay (15.50) y Colombia (18.32), mientras que el domingo 20 cerrará ante Uruguay, desde las 15.14.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado
1

Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario
2

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario

Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?
3

Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas
4

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas
5

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas
2

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
3

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos
4

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran
5

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran

Más Noticias
Con muchos puntajes bajos, mirá el 1x1 de San Martín en la derrota 2 a 0 con Tristán Suárez

Con muchos puntajes bajos, mirá el 1x1 de San Martín en la derrota 2 a 0 con Tristán Suárez

“El responsable soy yo”: Orfila asumió la culpa por el flojo presente futbolístico de San Martín

“El responsable soy yo”: Orfila asumió la culpa por el flojo presente futbolístico de San Martín

San Martín, hundido en sus propias dudas: perdió 2 a 0 con Tristán Suárez y se aleja del Reducido

San Martín, hundido en sus propias dudas: perdió 2 a 0 con Tristán Suárez y se aleja del Reducido

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? La idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? La idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?

Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas

Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

Jaldo, Catalán, Campero y Manzur: cuatro para la gobernación y el dilema de las dos campañas

Comentarios