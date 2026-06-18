Alerta por la salud de Luis Miguel: aseguran que lo operaron del corazón y permanece internado

Resumen para apurados
- Medios internacionales reportaron que Luis Miguel fue sometido recientemente a una cirugía cardíaca en Nueva York, donde permanece internado bajo observación médica.
- El cantante estaría en el hospital Mount Sinai acompañado por Paloma Cuevas. Su entorno mantiene absoluto silencio, similar a otros rumores de salud desmentidos hace un mes.
- La falta de información oficial alimenta las especulaciones sobre su salud. Fanáticos y prensa esperan un comunicado que confirme la evolución favorable tras la intervención.
La salud de Luis Miguel volvió a convertirse en tema de conversación luego de que distintos medios internacionales informaran que el cantante habría sido sometido a una cirugía cardíaca y permanece internado en un hospital de Nueva York.
Hasta el momento, ni el artista ni su entorno emitieron un comunicado oficial sobre estas versiones, por lo que la información continúa sin confirmación pública. Sin embargo, los reportes despertaron preocupación entre sus seguidores, especialmente porque semanas atrás ya habían circulado rumores sobre su estado físico que luego fueron desmentidos.
Qué se sabe sobre el estado de salud de Luis Miguel
Según publicó el semanario español Semana, el intérprete de La incondicional se encontraría internado en el hospital Mount Sinai, uno de los centros médicos de referencia en cardiología de Nueva York.
De acuerdo con esa versión, el músico habría atravesado recientemente una intervención quirúrgica del corazón y permanece bajo observación médica mientras avanza su recuperación. El medio también señaló que Luis Miguel está acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, quien permanecería junto a él durante la internación.
El entorno del cantante mantiene silencio
Las versiones sobre la salud del artista comenzaron a multiplicarse en distintos medios internacionales, aunque hasta el momento no fueron confirmadas por sus representantes ni por las cuentas oficiales del cantante.
Según trascendió, los controles médicos posteriores a la supuesta intervención muestran una evolución favorable. Sin embargo, no se conocieron detalles oficiales sobre el motivo de la cirugía ni sobre el tiempo que permanecería internado.
La falta de información alimentó las especulaciones, en un contexto en el que hace apenas un mes también habían surgido rumores sobre el estado físico del cantante que, posteriormente, fueron desmentidos por personas de su entorno. Por ahora, los fanáticos permanecen a la espera de una comunicación oficial que confirme o descarte las versiones que circulan sobre la salud del denominado "Sol de México".