Umtiti cuestionó a Mbappé y Dembélé por el Balón de Oro y puso como ejemplo a Messi
El campeón del mundo con Francia comparó las declaraciones de sus compatriotas con la actitud que observó en el argentino durante su etapa en Barcelona. “Messi ganó ocho veces el Balón de Oro. Nunca los pidió”, señaló.
Resumen para apurados
- Samuel Umtiti criticó en RMC Sport a Mbappé y Dembélé por hablar del Balón de Oro y contrastó su actitud con la humildad que vio en Lionel Messi durante su etapa en Barcelona.
- El cruce surgió tras dichos de Mbappé sobre ser 'el elegido' frente a Dembélé. Umtiti recordó que Messi ganó ocho galardones sin pedir ninguno ni exponer al vestuario.
- La polémica expone la tensión previa a la entrega del Balón de Oro y advierte sobre cómo las ambiciones personales pueden generar malestar entre compañeros de equipo.
Samuel Umtiti cuestionó las declaraciones públicas de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé alrededor del Balón de Oro y utilizó a Lionel Messi como ejemplo para marcar las diferencias. El exdefensor del Barcelona y campeón del mundo con Francia recordó cómo se manejaba el argentino frente a los premios individuales.
“Nunca vi a Messi hablar así en Barcelona del Balón de Oro”, expresó Umtiti durante una entrevista con RMC Sport.
El francés profundizó su postura al recordar los años que compartió con el argentino en el conjunto catalán. “Messi ganó ocho veces el Balón de Oro. Nunca los pidió”, señaló.
“En mi época en el Barsa, Messi nunca hacía este tipo de declaraciones por el Balón de Oro. Entonces a mí me cuesta un poco eso, pero Kylian es así y creo que puede molestar a algunos compañeros a su alrededor”, agregó.
El intercambio entre Mbappé y Dembélé
La discusión surgió después de una entrevista de Mbappé con France Football. “Siempre se le vio como un jugador con talento y a mí, en cambio, siempre se me vio como el elegido”, expresó el delantero del Real Madrid al referirse a Dembélé.
El atacante del PSG posteriormente respondió. “A mí nunca me vieron como el elegido, pero me esforcé y el año pasado me vi recompensado con una temporada fantástica en el PSG”, afirmó.
Umtiti, sin embargo, consideró que las palabras de Mbappé también fueron interpretadas sin tener en cuenta todo su mensaje.
“Cuando vuelvo a ver lo que dijo Kylian, no habló mal de Ousmane. Se sacó un poco de contexto porque antes de eso habla bien de Ousmane”, explicó.
El exdefensor también remarcó las diferencias entre ambos delanteros. “Los dos jugadores tienen una personalidad completamente diferente. Ousmane no es Kylian y viceversa”, sostuvo.
Además, consideró que la afirmación de Mbappé reflejó las expectativas que existieron durante años alrededor de ambos. “Nadie imaginaba que Ousmane fuera a ganar un Balón de Oro. Todo el mundo decía que sería Kylian quien ganaría Balones de Oro. Lo que dijo es la realidad”, afirmó.
Finalmente, Umtiti relacionó el cruce con la proximidad de la entrega del premio. “Se ve claramente que estamos en la recta final para el Balón de Oro”, concluyó.