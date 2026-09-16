River tendría siete jugadores convocados a la Selección: quiénes son

Resumen para apurados
- River aportaría siete futbolistas a la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA de octubre para disputar amistosos y homenajear a Lionel Messi.
- La nómina incluye a campeones del mundo y sorpresas como Tobías Andrada. Por las ausencias, la AFA reprogramó el partido del club ante Sarmiento.
- La postergación le otorgará a River mayor margen para recuperar a sus convocados en el Torneo Clausura, sin verse afectado por selecciones del exterior.
River podría convertirse en uno de los grandes protagonistas de la próxima fecha FIFA. El equipo de Leonardo Ponzio prevé tener siete futbolistas convocados a la Selección para los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, que marcarán además la despedida definitiva de Lionel Messi.
Gonzalo Montiel sería uno de los jugadores incluidos para los tres compromisos. Una situación diferente tendrá Thiago Almada, quien arrastra una fecha de suspensión y podría participar de los últimos dos encuentros una vez cumplida la sanción.
Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Ángel Correa, por su parte, serían citados específicamente para el partido del 6 de octubre contra Benín en el Monumental. La intención para esa jornada es reunir a los campeones del mundo de Qatar 2022 alrededor de la despedida de Messi.
Dos nombres que podrían tener una oportunidad
La convocatoria también podría entregar novedades importantes para dos futbolistas. Santiago Beltrán volvería a ser citado a la Selección mientras River trabaja paralelamente para extender su contrato hasta 2027.
Tobías Andrada protagonizaría una de las principales sorpresas: el mediocampista recibiría su primera convocatoria al seleccionado mayor.
De concretarse las siete citaciones, River quedaría fuertemente condicionado para afrontar la fecha 11 del Torneo Clausura. Por ese motivo, la AFA decidió modificar su calendario.
River-Sarmiento fue reprogramado
El encuentro contra Sarmiento de Junín fue postergado para el miércoles 7 de octubre, un día después del último amistoso de Argentina frente a Benín.
Así, River será el único equipo del fútbol argentino que tendrá un margen mayor para recuperar a sus convocados, ya que el resto de la fecha 11 finalizará el lunes 5.
El panorama presenta otra particularidad. Esta vez, el “Millonario” no perderá jugadores por convocatorias de otras selecciones. La situación se explica por las salidas de varios extranjeros durante el último mercado de pases, entre ellos Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Matías Viña, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda.