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¿Cuándo vuelven a jugar Los Pumas? El calendario que tendrán en Europa

El seleccionado argentino cerró su serie frente a Australia con un empate 28-28 en Mendoza y tendrá varias semanas sin competencia. En noviembre disputará la segunda etapa del Nations Championship, con tres partidos y el Fin de semana de Finales.

Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas.
Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumas volverán a competir en noviembre en Europa para disputar la segunda etapa del Nations Championship ante Irlanda, Italia y Francia.
  • El equipo de Felipe Contepomi llega tras empatar 28-28 con Australia en Mendoza, cerrando una racha irregular de una victoria, un empate y cuatro caídas en 2026.
  • La gira culminará a fines de noviembre con la final en Londres, clave para definir la posición final de Argentina y cerrar el calendario anual del seleccionado.
Resumen generado con IA

Los Pumas cerraron su actividad de septiembre con un empate 28-28 frente a Australia en Mendoza y ahora tendrán varias semanas sin partidos. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi recién volverá a competir en noviembre, cuando viaje a Europa para afrontar la segunda etapa del Nations Championship.

La gira comenzará el viernes 6 de noviembre con uno de los desafíos más exigentes: Argentina enfrentará a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín.

Ocho días más tarde llegará la segunda presentación. El sábado 14, Los Pumas se medirán con Italia en el Stadio Ferraris de Génova. El último compromiso de esta etapa será el sábado 21 frente a Francia, en el Stade de France de París.

El Nations Championship terminará en Londres

Después de los tres encuentros, Argentina viajará hacia Inglaterra para participar del denominado Fin de semana de Finales, que marcará el cierre de la primera edición del nuevo certamen internacional.

Ese cuarto partido se disputará en Londres entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. El rival y la fecha exacta dependerán de la ubicación que consiga el seleccionado argentino en el torneo.

De esta manera, Los Pumas tendrán cuatro compromisos durante noviembre antes de cerrar oficialmente su temporada 2026.

Cómo fue el año de Los Pumas

Hasta el momento, el equipo de Contepomi disputó seis partidos durante 2026 y consiguió una victoria, un empate y cuatro derrotas.

La temporada comenzó con una caída 47-38 frente a Escocia en Córdoba. Luego llegó el único triunfo, por 35-21 ante Gales en San Juan, antes de perder 31-24 contra Inglaterra en Santiago del Estero.

Posteriormente, Argentina cayó 17-10 frente a Sudáfrica en Buenos Aires y abrió la serie contra Australia con una derrota 27-21 en Jujuy. Finalmente, en Mendoza, Los Pumas igualaron 28-28 ante los “Wallabies”.

Ahora tendrán tiempo para reorganizarse antes de una gira europea que pondrá punto final a la temporada.

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