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Tomás Albornoz cumplió su sanción y está listo para volver a jugar en Francia

El apertura tucumano completó los cuatro partidos de suspensión impuestos por World Rugby tras el encuentro entre Los Pumas e Inglaterra. Su regreso a Toulon podría producirse frente a Castres por el Top 14.

Tomás Albornoz, apertura de Los Pumas.
Tomás Albornoz, apertura de Los Pumas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tomás Albornoz quedó habilitado para jugar en Francia tras cumplir cuatro fechas de suspensión impuestas por World Rugby debido a un reclamo arbitral ante Inglaterra.
  • La sanción marginó al apertura tucumano de tres compromisos con Los Pumas frente a Sudáfrica y Australia, además del debut de Toulon en el Top 14 ante La Rochelle.
  • El apertura ya está a disposición del entrenador Pierre Mignoni y se prevé su regreso a las canchas en el próximo encuentro de Toulon frente a Castres.
Resumen generado con IA

Tomás Albornoz dejó atrás la sanción que lo mantuvo fuera de las canchas durante las últimas semanas. El apertura de Los Pumas y Toulon cumplió los cuatro partidos de suspensión impuestos por World Rugby y quedó nuevamente habilitado para competir profesionalmente.

El castigo se había originado durante la tercera fecha del Nations Championship, después de la derrota de Argentina por 31-24 frente a Inglaterra. En un cierre cargado de tensión y polémica, Albornoz realizó un reclamo al árbitro Angus Gardner.

A raíz de lo sucedido, World Rugby abrió una investigación y posteriormente resolvió aplicar una suspensión de cuatro encuentros al apertura argentino.

Los cuatro partidos que se perdió Albornoz

La sanción terminó afectando tanto su participación con Los Pumas como su regreso al rugby francés. Albornoz no pudo estar en tres compromisos internacionales de la selección argentina.

El primero fue frente a Sudáfrica, el 8 de agosto. Luego quedó al margen de los dos encuentros consecutivos contra Australia, disputados el 29 de agosto y el 5 de septiembre.

Para completar la suspensión todavía le restaba un partido. El cuarto encuentro contabilizado fue el debut de Toulon en el Top 14 frente a La Rochelle, disputado el 12 de septiembre. El conjunto francés cayó por un ajustado 21-20 y el argentino no pudo formar parte de la convocatoria.

Albornoz prepara su regreso en Toulon

Con las cuatro fechas finalmente cumplidas, Albornoz quedó a disposición de Pierre Mignoni y podrá volver a integrar el equipo en el campeonato francés.

Después de la derrota frente a La Rochelle, el head coach de Toulon anticipó que pretende apostar por los jugadores que muestren mayores ganas de afrontar el próximo desafío. En ese escenario aparece nuevamente el nombre del tucumano.

Medios franceses ya dan por confirmada su vuelta a la convocatoria para enfrentar a Castres. De esta manera, Albornoz podría regresar a la actividad después de varias semanas sin competencia y comenzar nuevamente a sumar minutos con Toulon tras cumplir íntegramente la sanción establecida por World Rugby.

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