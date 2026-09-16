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Boca alcanzó un récord histórico e igualó al Real Madrid tras eliminar a San Pablo

El “Xeneize” llegó a 15 semifinales en los principales torneos continentales durante el siglo XXI y alcanzó la marca del conjunto español. Ahora buscará superar a Vasco da Gama para disputar una nueva final de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes celebró la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Leandro Paredes celebró la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors eliminó a San Pablo y clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana 2026, igualando el récord de 15 semifinales continentales del Real Madrid en el siglo XXI.
  • El club argentino acumula 11 semifinales de Libertadores y cuatro de Sudamericana desde 2001, balance que incluye nueve clasificaciones a finales y cinco títulos obtenidos.
  • El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Vasco da Gama en busca de una nueva final internacional y con la chance de quedar como el líder en soledad de este registro.
Resumen generado con IA

La clasificación frente a San Pablo tuvo un valor adicional para Boca. Además de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2026, el “Xeneize” alcanzó un récord histórico: llegó a 15 semifinales continentales durante el siglo XXI e igualó al Real Madrid como el club con más presencias en esta instancia entre 2001 y 2026.

La estadística contempla las participaciones en las semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para los equipos de Conmebol y de la Champions League para los clubes europeos.

Boca distribuye sus 15 apariciones entre 11 semifinales de Libertadores y cuatro de Sudamericana. Real Madrid, en cambio, alcanzó todas sus presencias en la Champions League. Detrás aparecen Barcelona, River y Bayern Múnich, con 12; Chelsea, con 11; y San Pablo, con 10.

Una historia cargada de grandes cruces

El recorrido de Boca comenzó en la Libertadores 2001 frente a Palmeiras. Luego llegaron América de Cali (2003), River (2004), Cúcuta (2007), Fluminense (2008), Universidad de Chile (2012), Independiente del Valle (2016), Palmeiras (2018 y 2023), River (2019) y Santos (2020).

En la Sudamericana, antes de esta edición, disputó tres semifinales: eliminó a Internacional en 2004 y Universidad Católica en 2005, temporadas en las que posteriormente fue campeón, y cayó frente a River en 2014.

El balance de las 14 series ya disputadas es de nueve clasificaciones y cinco eliminaciones. En cinco de las nueve oportunidades en las que llegó a la final terminó levantando el trofeo: Libertadores 2001, 2003 y 2007 y Sudamericana 2004 y 2005.

Vasco da Gama, la semifinal número 15

El próximo capítulo será frente a Vasco da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe en los cuartos de final. La serie marcará la semifinal continental número 15 de Boca desde 2001.

La marca también tendrá un componente especial para Rodolfo Arruabarrena. El actual entrenador formó parte de diferentes etapas de la historia continental del club como futbolista y director técnico.

Ahora Boca tendrá la posibilidad de transformar el récord en algo más: superar a Vasco y disputar otra final internacional.

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