Boca alcanzó un récord histórico e igualó al Real Madrid tras eliminar a San Pablo

La clasificación frente a San Pablo tuvo un valor adicional para Boca. Además de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2026, el “Xeneize” alcanzó un récord histórico: llegó a 15 semifinales continentales durante el siglo XXI e igualó al Real Madrid como el club con más presencias en esta instancia entre 2001 y 2026.