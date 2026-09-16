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Vinicius y Mbappé protagonizaron una polémica en España por un mensaje sobre Ceuta

Los futbolistas evitaron exhibir por completo el lema “Todos somos caballas” antes del partido contra Elche. El club respaldó la campaña, aunque defendió la libertad de sus jugadores para decidir si mostraban el mensaje.

Vinicius y Mbappé llevaron las camisetas enrrolladas que tenían el lema Todos somos caballas.
Vinicius y Mbappé llevaron las camisetas enrrolladas que tenían el lema "Todos somos caballas".
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vinicius y Mbappé causaron polémica en España al tapar el lema de apoyo a Ceuta en el duelo ante Elche, priorizando su postura individual ante la crisis migratoria.
  • Los jugadores lucieron la remera enrollada antes del juego. La iniciativa empresarial buscaba respaldar a la ciudad española, pero clubes como Barcelona rechazaron participar.
  • El episodio expone las fricciones entre campañas institucionales y la postura individual de los futbolistas, abriendo un debate ético que trasciende lo deportivo en LaLiga.
Resumen generado con IA

La previa del partido entre Elche y Real Madrid por La Liga dejó una imagen que rápidamente generó repercusiones en España. Los futbolistas de ambos equipos ingresaron al campo con camisetas blancas que llevaban el mensaje “Todos somos caballas”, aunque Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté evitaron exhibirlo de la misma manera que sus compañeros.

“Caballas” es el término popular utilizado para referirse a los habitantes de Ceuta. La iniciativa fue impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) como una muestra de solidaridad con la ciudad autónoma española, en medio de la emergencia y el debate generados por el ingreso irregular de más de 70.000 personas desde Marruecos desde finales de julio.

El gesto que generó polémica

Durante la salida de los equipos, Vinicius y Mbappé llevaron la camiseta parcialmente enrollada, de manera que la frase quedó tapada. Ambos se quitaron la prenda poco después de ingresar al terreno de juego. Konaté, por su parte, tampoco exhibió el mensaje de manera completa.

Ninguno de los tres futbolistas explicó públicamente en ese momento los motivos de su decisión. Desde el entorno del Real Madrid atribuyeron la situación a una cuestión relacionada con la sensibilidad personal de cada jugador.

El club había expresado oficialmente su respaldo a la campaña, aunque posteriormente defendió también la libertad individual de sus integrantes para decidir si querían mostrar el lema.

La campaña tampoco tuvo respaldo unánime

La situación del Real Madrid no fue la única que generó repercusiones durante la jornada del fútbol español. Barcelona decidió directamente no participar de la iniciativa durante su encuentro contra Levante y fue el único equipo que adoptó esa postura.

Una situación diferente protagonizó Ez Abde. El futbolista marroquí del Betis sí utilizó la camiseta y posteriormente recibió críticas en las redes sociales.

Ante los cuestionamientos, Abde explicó que su decisión de sumarse a la campaña respondía exclusivamente a una intención social.

Así, una iniciativa presentada como un gesto de solidaridad terminó generando diferentes posturas dentro de LaLiga y abrió un debate que trascendió lo ocurrido dentro del campo de juego.

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