Colidio no podrá enfrentar a Boca: por qué se pierde las semifinales de la Copa Sudamericana

Resumen para apurados
- Facundo Colidio no jugará las semifinales de la Copa Sudamericana con Vasco da Gama ante Boca, tras demorarse tres horas el envío de su documentación a Conmebol.
- River mantuvo al delantero en su lista de buena fe y el reglamento prohíbe inscribir a un futbolista por dos clubes en la Fase Final fuera de los plazos estipulados.
- La ausencia debilita el ataque de Vasco de cara al pase a la final, aunque el equipo sí podrá disponer de otros refuerzos como Santiago Sosa y Alan Lescano frente a Boca.
Facundo Colidio quedó afuera de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Boca. Vasco da Gama no podrá utilizar al delantero debido a que la documentación necesaria para inscribirlo fue enviada a Conmebol tres horas después del cierre del plazo reglamentario. River, pese a haberlo vendido, lo había mantenido en su lista de buena fe para las instancias decisivas, por lo que el atacante no puede ser registrado por el conjunto brasileño.
La situación quedó determinada por el reglamento de Conmebol, que establece que un futbolista no puede ser inscripto para la Fase Final por más de un club. Esa instancia contempla los playoffs, octavos, cuartos, semifinales y final. Por ese motivo, como la documentación de Colidio llegó fuera de término, Vasco no podrá incluirlo en la serie frente a Boca pese a que ya forma parte de su plantel.
El delantero de 26 años volverá a quedar al margen de una serie internacional de Vasco, tal como ocurrió ante el "Decano" paraguayo y frente a Independiente Santa Fe. La ausencia representa una baja importante para el equipo brasileño, que encontró rápidamente una buena respuesta en Colidio desde su llegada: en apenas siete partidos, convirtió dos goles y aportó dos asistencias.
Su rendimiento incluso tuvo un nuevo capítulo el último fin de semana, cuando marcó un gol clave en la agónica victoria de Vasco da Gama frente a Gremio, un rival directo en la lucha por la permanencia en el Brasileirao. El delantero, que ya empezó a ganarse el respaldo de los hinchas, deberá observar desde afuera nuevamente mientras su equipo intenta alcanzar por primera vez la final de la Copa Sudamericana.
Los otros refuerzos de Vasco que sí podrán jugar
Distinto es el caso de Santiago Sosa, quien también había disputado la Copa Sudamericana con Racing. Como la Academia quedó eliminada durante la fase de grupos, Vasco da Gama pudo inscribir al mediocampista para las instancias posteriores. De hecho, Sosa fue titular en los dos partidos correspondientes a la serie contra Independiente Santa Fe.
Además, Vasco podrá sumar a Alan Lescano para la semifinal. El mediocampista, incorporado desde Argentinos Juniors a cambio de siete millones y medio de dólares, será una de las tres modificaciones que realizará el conjunto dirigido por el portugués Pedro Emanuel para la nueva instancia del torneo.