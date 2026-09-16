Colidio no podrá enfrentar a Boca: por qué se pierde las semifinales de la Copa Sudamericana

La situación quedó determinada por el reglamento de Conmebol, que establece que un futbolista no puede ser inscripto para la Fase Final por más de un club. Esa instancia contempla los playoffs, octavos, cuartos, semifinales y final. Por ese motivo, como la documentación de Colidio llegó fuera de término, Vasco no podrá incluirlo en la serie frente a Boca pese a que ya forma parte de su plantel.