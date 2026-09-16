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Atención Boca: Vasco da Gama deberá cambiar de estadio para recibir al “Xeneize”

El conjunto brasileño no podrá disputar en São Januário la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana debido a una exigencia de la Conmebol. El Nilton Santos aparece como la principal alternativa.

Vasco da Gama podría hacer de local en el estadio Maracaná.
Vasco da Gama podría hacer de local en el estadio Maracaná.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vasco da Gama mudará su localía ante Boca a fines de octubre en Río de Janeiro, ya que São Januário no cumple con el aforo mínimo de 30.000 personas exigido por Conmebol.
  • El estadio de Vasco cuenta con solo 20.419 plazas para las semifinales de la Copa Sudamericana. Ante esta restricción reglamentaria, el club debe buscar otro escenario en la ciudad.
  • El Nilton Santos aparece como la opción principal para albergar la revancha, mientras que el uso del Maracaná quedará sujeto a la clasificación de Flamengo en la Copa Libertadores.
Resumen generado con IA

Boca ya conoce a su rival para las semifinales de la Copa Sudamericana y también apareció una particularidad pensando en la serie contra Vasco da Gama. El conjunto brasileño no podrá disputar el encuentro de vuelta en São Januário, su estadio, debido a una exigencia reglamentaria de la Conmebol.

El reglamento establece que los escenarios utilizados a partir de las semifinales deben contar con una capacidad mínima para 30.000 espectadores. São Januário dispone de 20.419 localidades, por lo que no cumple con el requisito establecido para esta instancia de la competencia continental.

De esta manera, la dirigencia de Vasco deberá trasladar su localía para el partido que se disputará durante la semana del 20 de octubre. La intención es permanecer en Río de Janeiro y ya aparecen dos escenarios como posibles sedes.

El Nilton Santos corre con ventaja

La principal opción es el estadio Nilton Santos, donde habitualmente juega como local Botafogo. El escenario supera la capacidad mínima exigida y, además, tendría disponibilidad para recibir el encuentro.

Botafogo quedó eliminado de la Copa Sudamericana en los octavos de final frente a Cienciano, por lo que su estadio no tendrá compromisos vinculados al certamen durante la semana de las semifinales.

La alternativa permitiría además que Vasco permanezca en Río de Janeiro y evite tener que trasladar la serie a otra ciudad.

El Maracaná, la otra alternativa

El otro escenario contemplado es el Maracaná. Por capacidad, cumple ampliamente con las condiciones establecidas por la Conmebol, aunque su disponibilidad dependerá de lo que ocurra en la Copa Libertadores.

Si Flamengo consigue avanzar hasta las semifinales del principal torneo continental, deberá disputar como local el encuentro de vuelta durante esa misma semana. Esa situación podría complicar la utilización del Maracaná para Vasco-Boca.

Por ahora, la definición deberá esperar. Lo concreto es que Boca no visitará el tradicional São Januário en la revancha y Vasco deberá encontrar otra casa para uno de los partidos más importantes de su temporada.

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