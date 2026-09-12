SociedadActualidad

Preocupación por la cantante Sele Vera: deberá operarse y ya canceló una de sus presentaciones

Sele Vera deberá ser operada tras sufrir una fractura de tibia y peroné, una ruptura de ligamentos y una luxación de tobillo. La cirugía será el 17 de septiembre y la cantante permanecerá alejada de los escenarios durante su recuperación.

Sele Vera confirmó una grave lesión: será operada y estará un tiempo fuera de los escenarios
Sele Vera confirmó una grave lesión: será operada y estará un tiempo fuera de los escenarios LM Neuquén
Por Mercedes Mosca Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • La cantante Sele Vera será operada el 17 de septiembre en Argentina tras sufrir una fractura de pierna y luxación de tobillo, lo que obligó a suspender su agenda.
  • El cuadro médico incluye rotura de ligamentos y exige rehabilitación por al menos un mes, tras dos shows de despedida temporal pautados para el 12 y 13 de septiembre.
  • Entre los compromisos cancelados figura su recital del 3 de octubre en La Pampa, y su vuelta definitiva a los escenarios quedará sujeta a la evolución clínica posoperatoria.
Resumen generado con IA

La cantante Sele Vera generó preocupación entre sus seguidores luego de sufrir importantes lesiones en una de sus piernas. Desde su entorno confirmaron que deberá someterse a una intervención quirúrgica y posteriormente iniciar un período de reposo y rehabilitación antes de poder retomar su actividad artística.

¿Qué hacer este fin de semana en Tucumán? Rock, folclore y gastronomía en septiembre

¿Qué hacer este fin de semana en Tucumán? Rock, folclore y gastronomía en septiembre

De acuerdo con el parte médico difundido, la artista presenta una fractura de tibia y peroné, ruptura de ligamentos y una luxación de tobillo. Debido a la gravedad del cuadro, los especialistas determinaron que será necesario realizar una cirugía para recuperar la funcionalidad de la pierna y acompañar su evolución.

Cuándo será operada Sele Vera

La intervención quirúrgica de Sele Vera está prevista para el 17 de septiembre. Luego de la operación, deberá cumplir con un período de reposo y comenzar un tratamiento de rehabilitación física.

Según las estimaciones médicas difundidas por su entorno, el proceso podría demandar alrededor de un mes antes de analizar un posible regreso progresivo a los escenarios. De todos modos, los tiempos estarán sujetos a la evolución de la lesión y a los controles realizados por los profesionales que acompañan su recuperación.

Qué pasará con los shows de Sele Vera

La lesión también obligó a modificar la agenda artística de la cantante. Las presentaciones previstas para los días 12 y 13 de septiembre se realizarán a modo de despedida temporal antes de que comience el período de recuperación.

En cambio, los compromisos posteriores deberán ser cancelados. Entre ellos se encuentra el show que Sele Vera tenía programado para el 3 de octubre en la Expo Rural de Santa Rosa, La Pampa.

Desde la producción remarcaron que la prioridad será que la artista pueda recuperarse completamente antes de volver a los escenarios. Además, solicitaron respeto por su privacidad durante este período y agradecieron las muestras de afecto que recibió de sus seguidores y colegas.

Mientras tanto, sus fanáticos expresaron su preocupación y apoyo a través de las redes sociales. La recuperación comenzará con la cirugía y continuará con reposo, rehabilitación y controles médicos, mientras que la fecha de regreso dependerá de la respuesta al tratamiento.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027
1

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce
2

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán
3

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

Giran $5.700 millones para el Ministerio Público Fiscal y chicanas contra Chahla
4

Giran $5.700 millones para el Ministerio Público Fiscal y chicanas contra Chahla

Traslado de marihuana: investigan contactos interprovinciales
5

Traslado de marihuana: investigan contactos interprovinciales

Ranking notas premium
Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años
1

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?
2

IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar?

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani
3

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza
4

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil
5

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

Más Noticias
A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: qué se sabe y qué riesgos tiene

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: qué se sabe y qué riesgos tiene

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Comentarios