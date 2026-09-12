Preocupación por la cantante Sele Vera: deberá operarse y ya canceló una de sus presentaciones
Sele Vera deberá ser operada tras sufrir una fractura de tibia y peroné, una ruptura de ligamentos y una luxación de tobillo. La cirugía será el 17 de septiembre y la cantante permanecerá alejada de los escenarios durante su recuperación.
Resumen para apurados
- La cantante Sele Vera será operada el 17 de septiembre en Argentina tras sufrir una fractura de pierna y luxación de tobillo, lo que obligó a suspender su agenda.
- El cuadro médico incluye rotura de ligamentos y exige rehabilitación por al menos un mes, tras dos shows de despedida temporal pautados para el 12 y 13 de septiembre.
- Entre los compromisos cancelados figura su recital del 3 de octubre en La Pampa, y su vuelta definitiva a los escenarios quedará sujeta a la evolución clínica posoperatoria.
La cantante Sele Vera generó preocupación entre sus seguidores luego de sufrir importantes lesiones en una de sus piernas. Desde su entorno confirmaron que deberá someterse a una intervención quirúrgica y posteriormente iniciar un período de reposo y rehabilitación antes de poder retomar su actividad artística.
De acuerdo con el parte médico difundido, la artista presenta una fractura de tibia y peroné, ruptura de ligamentos y una luxación de tobillo. Debido a la gravedad del cuadro, los especialistas determinaron que será necesario realizar una cirugía para recuperar la funcionalidad de la pierna y acompañar su evolución.
Cuándo será operada Sele Vera
La intervención quirúrgica de Sele Vera está prevista para el 17 de septiembre. Luego de la operación, deberá cumplir con un período de reposo y comenzar un tratamiento de rehabilitación física.
Según las estimaciones médicas difundidas por su entorno, el proceso podría demandar alrededor de un mes antes de analizar un posible regreso progresivo a los escenarios. De todos modos, los tiempos estarán sujetos a la evolución de la lesión y a los controles realizados por los profesionales que acompañan su recuperación.
Qué pasará con los shows de Sele Vera
La lesión también obligó a modificar la agenda artística de la cantante. Las presentaciones previstas para los días 12 y 13 de septiembre se realizarán a modo de despedida temporal antes de que comience el período de recuperación.
En cambio, los compromisos posteriores deberán ser cancelados. Entre ellos se encuentra el show que Sele Vera tenía programado para el 3 de octubre en la Expo Rural de Santa Rosa, La Pampa.
Desde la producción remarcaron que la prioridad será que la artista pueda recuperarse completamente antes de volver a los escenarios. Además, solicitaron respeto por su privacidad durante este período y agradecieron las muestras de afecto que recibió de sus seguidores y colegas.
Mientras tanto, sus fanáticos expresaron su preocupación y apoyo a través de las redes sociales. La recuperación comenzará con la cirugía y continuará con reposo, rehabilitación y controles médicos, mientras que la fecha de regreso dependerá de la respuesta al tratamiento.