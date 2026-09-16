Juan Minujín y Angelina Jolie juntos en Nueva York: presentan Without Blood

Resumen para apurados
- Juan Minujín presentó en Nueva York la película "Without Blood", dirigida por Angelina Jolie, como parte del tour de promoción global del drama bélico.
- El filme, basado en una obra de Alessandro Baricco y co-protagonizado por Salma Hayek, se exhibió antes en Toronto y retrata los traumas de la guerra.
- La producción consolida el alcance de artistas argentinos en Hollywood y aguarda su próximo estreno comercial en salas de Argentina y Latinoamérica.
El actor argentino Juan Minujín viajó a Nueva York para presentar la película Without Blood, un largometraje dirigido por Angelina Jolie en el que comparte pantalla con reconocidas figuras de la industria cinematográfica internacional. La historia cuenta con las actuaciones protagónicas de los intérpretes mexicanos Salma Hayek y Demián Bichir.
La función realizada en la ciudad estadounidense forma parte del circuito de difusión global de la producción. Este recorrido dio inicio en septiembre de 2024 tras su exhibición previa en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto.
Las figuras de Hollywood con las figuras argentinas
"Tengo una felicidad tan enorme por este estreno. Trabajar con estos artistas que admiro tanto y que tienen una calidad humana fuera de serie es algo único", afirmó Minujín. El protragonista de El Marginal compartió fotos y videos de la gala.
"La sensibilidad, el talento y la inteligencia de Angelina Jolie para dirigir y contar historias no tienen límites", dijo Minujin en su posteo. El actor expresó su gratitud y remarcó la capacidad narrativa y la sensibilidad de la cineasta estadounidense en la conducción del proyecto.
De qué se trata el drama internacional
La trama de Without Blood toma como referencia la novela del autor Alessandro Baricco. La narración se despliega a través de dos épocas diferentes para abordar el impacto emocional y los traumas que dejan los enfrentamientos armados en los sobrevivientes, situando el papel del actor Juan Minujín durante la etapa del conflicto bélico y su etapa posterior.
En cuanto al desarrollo del rodaje, Minujín resaltó la calidez y apertura de Angelina Jolie a lo largo de las extensas jornadas de grabación de doce horas. El trabajo en el set favoreció un clima de colaboración entre la directora y el elenco durante la producción.
El artista definió la labor con el equipo técnico internacional como una experiencia enriquecedora que le permitió conocer otras dinámicas de trabajo. El equipo del proyecto aguarda la pronta proyección del largometraje en las salas de cine de Argentina, México, España y el resto de Latinoamérica.