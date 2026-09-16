Juan Minujín y Angelina Jolie juntos en Nueva York: presentan Without Blood

De qué se trata el drama internacional

La trama de Without Blood toma como referencia la novela del autor Alessandro Baricco. La narración se despliega a través de dos épocas diferentes para abordar el impacto emocional y los traumas que dejan los enfrentamientos armados en los sobrevivientes, situando el papel del actor Juan Minujín durante la etapa del conflicto bélico y su etapa posterior.