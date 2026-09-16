SociedadActualidad

Juan Minujín y Angelina Jolie juntos en Nueva York: presentan Without Blood

El actor argentino comparte pantalla con Salma Hayek y Demián Bichir en una producción basada en la obra de Alessandro Baricco.

Juan Minujín y Angelina Jolie juntos en Nueva York: presentan Without Blood
Fuente @juanminujid/ Instagram
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Minujín presentó en Nueva York la película "Without Blood", dirigida por Angelina Jolie, como parte del tour de promoción global del drama bélico.
  • El filme, basado en una obra de Alessandro Baricco y co-protagonizado por Salma Hayek, se exhibió antes en Toronto y retrata los traumas de la guerra.
  • La producción consolida el alcance de artistas argentinos en Hollywood y aguarda su próximo estreno comercial en salas de Argentina y Latinoamérica.
Resumen generado con IA

El actor argentino Juan Minujín viajó a Nueva York para presentar la película Without Blood, un largometraje dirigido por Angelina Jolie en el que comparte pantalla con reconocidas figuras de la industria cinematográfica internacional. La historia cuenta con las actuaciones protagónicas de los intérpretes mexicanos Salma Hayek y Demián Bichir.

Conmoción en Disney: falleció la actriz Carla Jeffery, protagonista de una exitosa saga de películas

Conmoción en Disney: falleció la actriz Carla Jeffery, protagonista de una exitosa saga de películas

La función realizada en la ciudad estadounidense forma parte del circuito de difusión global de la producción. Este recorrido dio inicio en septiembre de 2024 tras su exhibición previa en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Las figuras de Hollywood con las figuras argentinas

"Tengo una felicidad tan enorme por este estreno. Trabajar con estos artistas que admiro tanto y que tienen una calidad humana fuera de serie es algo único", afirmó Minujín. El protragonista de El Marginal compartió fotos y videos de la gala.

"La sensibilidad, el talento y la inteligencia de Angelina Jolie para dirigir y contar historias no tienen límites", dijo Minujin en su posteo. El actor expresó su gratitud y remarcó la capacidad narrativa y la sensibilidad de la cineasta estadounidense en la conducción del proyecto.

De qué se trata el drama internacional

La trama de Without Blood toma como referencia la novela del autor Alessandro Baricco. La narración se despliega a través de dos épocas diferentes para abordar el impacto emocional y los traumas que dejan los enfrentamientos armados en los sobrevivientes, situando el papel del actor Juan Minujín durante la etapa del conflicto bélico y su etapa posterior.

En cuanto al desarrollo del rodaje, Minujín resaltó la calidez y apertura de Angelina Jolie a lo largo de las extensas jornadas de grabación de doce horas. El trabajo en el set favoreció un clima de colaboración entre la directora y el elenco durante la producción. 

El artista definió la labor con el equipo técnico internacional como una experiencia enriquecedora que le permitió conocer otras dinámicas de trabajo. El equipo del proyecto aguarda la pronta proyección del largometraje en las salas de cine de Argentina, México, España y el resto de Latinoamérica.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
2

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
3

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
4

Todos los caminos conducen a Caputo

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
5

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Más Noticias
Un paraíso escondido de Tucumán: montañas, cascadas y bosques cerca de Tafí del Valle

Un paraíso escondido de Tucumán: montañas, cascadas y bosques cerca de Tafí del Valle

¿La tucumana Sol Abraham puede ganar Gran Hermano?: a qué hora es la final y qué dicen las encuestas

¿La tucumana Sol Abraham puede ganar Gran Hermano?: a qué hora es la final y qué dicen las encuestas

Cuál es el hábito nocturno que protege la memoria y previene enfermedades del cerebro

Cuál es el hábito nocturno que protege la memoria y previene enfermedades del cerebro

El frío da una tregua: qué provincias tendrán temperaturas de hasta 27° y dónde podría llover

El frío da una tregua: qué provincias tendrán temperaturas de hasta 27° y dónde podría llover

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

Todos los caminos conducen a Caputo

Todos los caminos conducen a Caputo

Comentarios