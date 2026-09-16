Los Leones siguen firmes en los Juegos Suramericanos: goleada 4-1 a Brasil y un nuevo paso hacia la medalla de oro

Resumen para apurados
- Los Leones vencieron 4-1 a Brasil en Santa Fe por la tercera fecha de los Juegos Suramericanos 2026, sumando su segundo triunfo en busca del pase a la final por el oro.
- Con goles de Agostini (dos), Kovalivker y Fernández en el inicio, el equipo de Vivaldi dominó el juego con 67% de posesión, tras haber debutado con una goleada 22-0 a Perú.
- Argentina enfrentará a Chile y Uruguay para sellar su pase a la final del 22 de septiembre, donde buscará adjudicarse la medalla dorada del certamen regional.
Los Leones volvieron a mostrar toda su contundencia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El seleccionado argentino derrotó 4-1 a Brasil por la tercera fecha de la fase de grupos y consiguió su segunda victoria en el torneo. El equipo dirigido por Juan Vivaldi volvió a marcar diferencias desde el comienzo y quedó muy cerca de asegurarse un lugar en la definición por la medalla de oro.
Argentina tardó apenas tres minutos en abrir el marcador. Franco Agostini apareció para poner el 1-0 y volvió a convertir a los 13 minutos, estableciendo una ventaja que reflejaba la superioridad mostrada por Los Leones. Después del histórico 22-0 frente a Perú en el debut, el conjunto nacional volvió a tener una producción ofensiva contundente.
La diferencia se amplió rápidamente durante el primer cuarto. A los 17 minutos, Yaco Kovalivker marcó el 3-0 y, apenas dos minutos más tarde, Juan Fernández convirtió el cuarto tanto argentino. Brasil quedó prácticamente sin respuestas y el partido terminó de encaminarse antes del cierre de los primeros 15 minutos.
Brasil logró descontar a los 25 minutos, pero la reacción no alcanzó para poner en riesgo el triunfo argentino. Los Leones mantuvieron el control del encuentro hasta el final y terminaron de confirmar otra actuación sólida en Santa Fe, donde buscan avanzar a la definición del torneo.
Los números que reflejan el dominio argentino
Argentina cerró el partido con un 67% de posesión y generó nueve córners cortos. Los números acompañaron la diferencia que Los Leones habían conseguido desde el inicio y le permitieron cerrar el encuentro con tranquilidad, más allá del descuento brasileño.
Ahora, el seleccionado argentino afrontará los últimos dos compromisos de la fase de grupos con el objetivo de asegurar su clasificación a la final. El próximo rival será Chile, este viernes desde las 16, mientras que el domingo a las 12 enfrentará a Uruguay. Los dos mejores equipos de la zona avanzarán a la definición por el oro, prevista para el martes 22 de septiembre desde las 13.30.