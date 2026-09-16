Los Leones siguen firmes en los Juegos Suramericanos: goleada 4-1 a Brasil y un nuevo paso hacia la medalla de oro

Ahora, el seleccionado argentino afrontará los últimos dos compromisos de la fase de grupos con el objetivo de asegurar su clasificación a la final. El próximo rival será Chile, este viernes desde las 16, mientras que el domingo a las 12 enfrentará a Uruguay. Los dos mejores equipos de la zona avanzarán a la definición por el oro, prevista para el martes 22 de septiembre desde las 13.30.