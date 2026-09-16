Argentina quedó eliminada del Mundial Sub-20 femenino: perdió 1-0 ante Corea del Sur

Argentina pasó a dominar y acumuló oportunidades. Niz volvió a aparecer con un cabezazo que pegó en el travesaño y luego tuvo otro intento que fue desviado apenas por la arquera surcoreana. También buscó Camila Ochoa, mientras que Carolina Ceniza estuvo cerca del empate con un remate que terminó en la parte exterior de la red.