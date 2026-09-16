Argentina quedó eliminada del Mundial Sub-20 femenino: perdió 1-0 ante Corea del Sur

Resumen para apurados
- Argentina cayó hoy 1-0 ante Corea del Sur en Sosnowiec y quedó eliminada en octavos de final del Mundial Sub-20 femenino de Polonia por falta de puntería en ataque.
- Beom Yeju marcó el único gol tras un rebote, y aunque el equipo de Meloni dominó el complemento y estrelló dos tiros en el travesaño, no logró romper el cerco asiático.
- Pese a la derrota, la Albiceleste igualó su récord histórico en el certamen (octavos en 2024), mientras las surcoreanas jugarán cuartos de final frente a China o Italia.
Argentina se despidió del Mundial Sub-20 femenino de Polonia. El seleccionado dirigido por Christian Meloni cayó 1 a 0 frente a Corea del Sur en los octavos de final y quedó afuera del torneo, pese a haber generado suficientes situaciones como para, al menos, llevar la definición a los penales.
El partido se disputó en el Arena Sosnowiec y tuvo un desarrollo cambiante. Corea del Sur comenzó mejor y consiguió ponerse en ventaja a través de Beom Yeju, que aprovechó una buena combinación ofensiva y un rechazo corto dentro del área argentina.
Las asiáticas habían avisado previamente. Jo Hyeyoung fue una de las más peligrosas y obligó a intervenir a Priscila Siben, mientras que Nam Seungeun estuvo cerca de ampliar la diferencia con un cabezazo que terminó impactando en el travesaño.
Argentina reaccionó después del gol y encontró sus mejores minutos en el cierre de la primera etapa. Mercedes Niz tuvo una de las oportunidades más claras con un potente zurdazo que también terminó en el travesaño. Poco después, Annika Paz cabeceó desde una posición inmejorable, aunque su remate se fue desviado.
En el complemento, Meloni movió el banco y las variantes le dieron mayor profundidad al seleccionado. Julieta Martínez, Pía Álvarez y Brisa Jara ingresaron para intentar cambiar el desarrollo del partido.
Argentina pasó a dominar y acumuló oportunidades. Niz volvió a aparecer con un cabezazo que pegó en el travesaño y luego tuvo otro intento que fue desviado apenas por la arquera surcoreana. También buscó Camila Ochoa, mientras que Carolina Ceniza estuvo cerca del empate con un remate que terminó en la parte exterior de la red.
Las coreanas se plantaron bien y terminaron festejando
Corea del Sur prácticamente se dedicó a resistir y apostó al contraataque. Priscila Siben tuvo poco trabajo durante el segundo tiempo, una señal del dominio argentino.
El equipo de Meloni insistió hasta el final y tuvo oportunidades incluso durante los cinco minutos adicionados, pero el empate nunca llegó.
Con la eliminación, Argentina igualó su mejor actuación histórica en un Mundial Sub-20 femenino: los octavos de final alcanzados también en Colombia 2024. El seleccionado había quedado eliminado en fase de grupos en Rusia 2006, Chile 2008 y Japón 2012.
Corea del Sur, en tanto, avanzó a los cuartos de final, en donde espera por China o Italia.