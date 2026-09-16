SociedadActualidad

Club LA GACETA sortea dos cenas de Sushi Libre en Toka Sushi para celebrar la primavera

La marca gastronómica abrió una nueva sucursal en Yerba Buena y lo festeja con los socios del Club. Hay tiempo para anotarse hasta el lunes 21 de septiembre al mediodía.

El nuevo local de Toka Sushi en Yerba Buena.
El nuevo local de Toka Sushi en Yerba Buena.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Club LA GACETA y Toka Sushi sortean en Tucumán dos cenas de sushi libre para socios activos hasta el 21 de septiembre, por la llegada de la primavera y un nuevo local.
  • La propuesta celebra la apertura del nuevo local en Yerba Buena. Los miembros deben registrarse en la web oficial para competir por los menús que cubren gran parte de la carta.
  • La acción busca fidelizar a la comunidad de suscriptores y potenciar el posicionamiento de la cadena gastronómica en el creciente mercado culinario tucumano.
Resumen generado con IA

Llega septiembre, el clima cambia y las ganas de reunirse con amigos, pareja o familia se multiplican. Para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, Club LA GACETA y Toka Sushi sortean 2 cenas para dos personas con Sushi Libre y una bebida chica por persona. Pueden participar todos los socios activos del Club completando este formulario de inscripción antes del lunes 21 de septiembre a las 12:00 hs.

Toka Sushi es una de las propuestas gastronómicas que más creció en Tucumán en los últimos años. En esta oportunidad, la gran novedad es la apertura de su nueva sucursal en Yerba Buena (Av. Aconquija 1645), que se suma a la red para estar más cerca de sus clientes.

Si llegás antes de las 22:00 hs, podés acceder a la opción de Sushi Libre y quedarte en el local hasta el cierre de cocina. Esta alternativa incluye una bebida chica por persona. Además, para quienes prefieren otras opciones, el menú cuenta con pizzas, pastas y ramen, junto a una atención personalizada tanto para expertos como para quienes prueban sushi por primera vez.

El Sushi Libre incluye hasta el 80% de la variedad de la carta. El Sushi Libre incluye hasta el 80% de la variedad de la carta.

Cómo participar del sorteo

Para agasajar a la comunidad lectora en este mes tan especial, se sortearán 2 cenas dobles de Sushi Libre (incluye una bebida chica por persona).

Pasos para anotarte:

  • Ser socio activo de Club LA GACETA.
  • Ingresar a la web y completar el formulario oficial de participación.

    • Inscripción abierta hasta el lunes 21 de septiembre a las 12:00 hs. El sorteo se realizará ese mismo día y los ganadores serán contactados por teléfono. ¡No te quedes afuera!

    Dónde encontrar Toka Sushi

    Podés visitar sus 4 direcciones en Tucumán, abiertas todos los días de la semana de 20:30 a 00:30 hs (cocina abierta hasta las 00:00 hs):

    • Yerba Buena (¡NUEVA!): Av. Aconquija 1645.
    • SMT - Barrio Norte: Santa Fe 680.
    • Tafí Viejo: Av. Constitución 2500 (Galería Pinar 1).
    • SMT - Sucursal Belgrano: Dean Funes 890.

    ¿Todavía no sos socio?

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    ¿Tenés dudas sobre tu tarjeta o querés consultar tus beneficios? Ponete en contacto escribiendo a nuestro correo club@lagaceta.com.ar o mediante nuestro chat directo en WhatsApp oficial de Club LA GACETA.

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