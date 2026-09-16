Gallardo, entre la continuidad en San Martín, la competencia y las charlas con el “Muñeco”

Resumen para apurados
- Nahuel Gallardo recuperó la titularidad en San Martín de Tucumán esta semana tras superar una lesión, enfocado en afianzarse en el equipo para clasificar al Reducido.
- El lateral superó un parate físico, compitió el puesto con Ayala tras la salida de Diarte y sumó cinco partidos seguidos como titular en el torneo de Primera Nacional.
- El conjunto tucumano buscará ratificar su buen momento frente a Atlético de Rafaela, un duelo directo clave para ingresar a los puestos de clasificación al Reducido.
Durante varias semanas, Nahuel Gallardo tuvo que esperar. Una lesión lo había dejado al margen durante el comienzo de la temporada y, cuando consiguió recuperarse, debió pelear por un lugar en una posición con distintas alternativas. Hoy la situación es otra: el lateral izquierdo recuperó la titularidad en San Martín, suma minutos y llega al partido contra Atlético de Rafaela después de una actuación convincente en la goleada 3 a 0 sobre Agropecuario.
“Lo estoy viviendo con mucha tranquilidad, sabiendo que me costó mucho trabajo ganarme mi lugar en el equipo. Estoy tratando de devolverle esa confianza tanto al cuerpo técnico como a mis compañeros”, dijo Gallardo en diálogo con LA GACETA. El defensor no habló de revancha ni de una cuenta pendiente. Su objetivo pasa por aprovechar la oportunidad que consiguió a partir del trabajo diario y sostener un lugar que volvió a ganarse dentro del equipo de Alejandro Orfila.
La competencia por el lateral izquierdo también cambió durante el torneo. Lucas Diarte ya no forma parte del plantel y Rodrigo Ayala llegó como refuerzo justamente para ocupar ese lugar. Gallardo y Ayala quedaron como las dos alternativas para una posición en la que Orfila fue probando distintas opciones. Para el defensor, sin embargo, la disputa nunca dejó de ser parte de una competencia interna saludable.
“Siempre fue una competencia muy sana, primero con Lucas y ahora con ‘Rodri’. La verdad es que son dos grandes compañeros, que siempre nos apoyamos uno al otro, toque a quien le toque”, contó Gallardo, que dio detalles sobre los pedidos del DT para el puesto. “A nosotros, los defensores, primero nos pide ser sólidos en la marca y dar esa confianza. Después, en el ataque, tratar de colaborar y aportar lo nuestro. Pero, ante todo, ser muy sólidos en la marca, que es lo que nos toca como defensores”, agregó.
Una nueva oportunidad
Los números ayudan a entender su presente. Gallardo disputó ocho partidos de Primera Nacional y acumula 525 minutos, con siete titularidades. Además, jugó los dos encuentros de San Martín en la Copa Argentina, ambos completos. En el torneo local fue titular en las últimas cinco fechas, una continuidad que contrasta con el inicio de su campaña, condicionado por aquella lesión que lo obligó a esperar.
“Desde el primer día que llegué a este club sabía dónde venía, sabía la exigencia que demandaba San Martín, que es salir a ganar todos los partidos y dar el 100% y un poco más. Después no sé si me detengo a pensar si me adapté o no. Lo único que pienso es en estar cada día mejor, trabajar y aportar al equipo desde donde me toque”, sostuvo.
El rol del “Muñeco” Gallardo
En ese camino también aparece una voz conocida. Marcelo Gallardo, su padre que hace unos días fue anunciado como nuevo técnico de la selección de Ecuador, sigue sus partidos y suele intercambiar con él opiniones y análisis futbolísticos.
“Mi viejo suele ver los partidos de San Martín y siempre hay ida y vuelta, como cualquier hijo con cualquier papá: debate futbolero, opiniones, charlas y consejos que uno siempre toma para seguir mejorando”, contó Nahuel.
Listo para lo que se viene
El 3 a 0 sobre Agropecuario llegó en un momento importante para San Martín. El equipo recuperó confianza, quedó a un punto del Reducido y mostró una versión futbolística que el plantel pretende sostener en esta recta final. Para Gallardo, la goleada no fue una casualidad, sino la consecuencia de insistir con una idea que el cuerpo técnico venía trabajando.
“El partido del otro día nos vino muy bien, no sólo por la confianza, porque siempre confiamos en nosotros, en el plantel que tenemos, en las herramientas que tenemos y en el trabajo que hacemos día a día”, afirmó el futbolista surgido en River.
Ahora aparece Atlético de Rafaela, un rival directo en la pelea por acercarse al Reducido. Gallardo sabe que será una prueba distinta y exigente, pero entiende que San Martín tiene argumentos para volverse a Tucumán con los tres puntos.
“Va a ser un partido muy duro, contra un rival que también quiere estar ahí en el Reducido y que está cerca nuestro. Tenemos que plasmar todo nuestro juego, todo lo que hicimos el otro día y, si podemos, ser mejores”, analizó.
Después de esperar su oportunidad, Gallardo ahora tiene una nueva tarea: convertir la continuidad en una confirmación. “Confiamos mucho en nuestro trabajo y sabemos que, si logramos fluir como el otro día, individualmente y grupalmente, nos podemos volver con los tres puntos para casa”, concluyó.