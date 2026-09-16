Gallardo, entre la continuidad en San Martín, la competencia y las charlas con el “Muñeco”

“Siempre fue una competencia muy sana, primero con Lucas y ahora con ‘Rodri’. La verdad es que son dos grandes compañeros, que siempre nos apoyamos uno al otro, toque a quien le toque”, contó Gallardo, que dio detalles sobre los pedidos del DT para el puesto. “A nosotros, los defensores, primero nos pide ser sólidos en la marca y dar esa confianza. Después, en el ataque, tratar de colaborar y aportar lo nuestro. Pero, ante todo, ser muy sólidos en la marca, que es lo que nos toca como defensores”, agregó.