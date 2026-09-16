Orgullo: tres estudiantes llevarán el español y la cultura de Tucumán a las aulas de Francia
Resumen para apurados
- Tres estudiantes tucumanos del IES Lola Mora viajarán en octubre a Francia para desempeñarse como asistentes de español, tras ser elegidos en un intercambio bilateral.
- Los jóvenes superaron un proceso de selección iniciado en 2023 en el marco de un convenio entre la Embajada de Francia y Argentina para enriquecer la enseñanza de idiomas.
- La experiencia de siete meses les permitirá perfeccionar su dominio pedagógico y lingüístico, además de difundir la cultura y tradiciones del norte argentino en Europa.
Se dice que hay viajes que empiezan mucho antes de subir a un avión. Y para tres estudiantes tucumanos, el próximo martes comenzará una experiencia que los llevará de las aulas del Instituto Lola Mora a las escuelas de Francia. Ellos fueron seleccionados para participar de un programa de intercambio franco-argentino y durante siete meses trabajarán como asistentes de español, pero también tendrán otra misión; y es la de llevar hasta aquellas aulas una parte de la cultura tucumana.
Florencia Sánchez y Enzo Cruz son dos de los jóvenes elegidos. Los seleccionados se incorporan a las aulas francesas como asistentes de español, con la tarea de acompañar la enseñanza de la lengua y aportar también elementos de la cultura argentina.
“Cualquier persona que esté haciendo una carrera superior y tenga un nivel de francés puede irse a Francia como asistente de español, es decir, estar en las aulas de las escuelas francesas enseñando nuestra lengua materna, que es el español”, explicó Sánchez a LA GACETA.
La postulación comenzó a fines del año pasado. Los estudiantes debieron atravesar distintas instancias de selección y entrevistas y, a fines de abril, recibieron la confirmación de que habían sido elegidos. En el caso de Cruz, además, obtuvo una beca destinada a cubrir los gastos de transporte.
El viaje está previsto para la próxima semana. Los jóvenes comenzarán a trabajar el 1 de octubre y sus contratos se extenderán hasta el 30 de abril de 2027, por lo que tienen previsto regresar a Tucumán a comienzos de mayo.
Aprender en Francia y llevar Tucumán a las aulas
Para Cruz, que acaba de recibirse como profesor de francés, el viaje representa una oportunidad para profundizar sus conocimientos del idioma y, especialmente, mejorar su expresión oral.
“Esperamos que sea una buena experiencia, mejorar nuestras cuestiones lingüísticas y también la expresión oral allá con el francés. Y que en la escuela sea lo mejor posible las clases”, contó.
Sánchez, en tanto, puso el foco en otro de los aspectos que espera aprovechar durante su estadía. “Nosotros vamos a integrarnos a escuelas y a un sistema educativo que es totalmente distinto al nuestro. Entonces, planeo ver herramientas, cosas positivas que nos pueden servir a nosotros acá para el futuro”, explicó.
Pero el intercambio también tendrá un componente cultural. Los tucumanos tendrán la posibilidad de contarles a los estudiantes franceses cómo es la vida en esta provincia y mostrarles una Argentina que vaya más allá de Buenos Aires.
“Quiero basarme sobre todo en lo tucumano. Enseñarles a los changuitos franceses sobre todo lo de la comida, las empanadas, el sánguche de milanesa”, contó Cruz entre risas. Y agregó que también buscará mostrar que “Argentina no es solamente Buenos Aires”, sino que tiene otras regiones, costumbres y formas de hablar.
Una carrera con proyección internacional
Tanto Sánchez como Cruz se formaron en el Instituto Lola Mora, una institución de educación superior no universitaria donde se dicta el Profesorado de Francés.
Crúz egresó de la Escuela Normal en 2020 y llegó al profesorado por recomendación de una docente. “Me había aconsejado estudiar francés. Yo no lo había considerado y, por cuestiones de la vida, terminé eligiendo el profesorado. Me encantó el francés, la lengua”, relató. La semana pasada obtuvo su título y se convirtió en docente.
Sánchez, por su parte, cursó sus estudios secundarios en las Escuelas de Comercio de Tafí Viejo. Allí tuvo sus primeros contactos con el idioma y luego una profesora la incentivó a continuar su formación en el Lola Mora. Actualmente cursa cuarto año y todavía tiene algunas materias pendientes que espera completar después de regresar de Francia.
Desde el instituto también destacan la formación que reciben sus estudiantes. Tanto el Lola Mora como la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán cuentan con el sello de calidad educativa Label otorgado por las embajadas de Francia, una certificación vinculada con el nivel académico de las instituciones.
En ese contexto, los estudiantes remarcan la importancia de sostener la enseñanza del francés en Tucumán y de mostrar las posibilidades que ofrece para quienes buscan continuar sus estudios o acceder a experiencias internacionales.
“Que se animen”
Antes de emprender el viaje, los dos estudiantes dejaron un mensaje para quienes alguna vez pensaron en postularse a una beca o a un programa de intercambio.
“Que se animen. Yo dije: ‘Voy a mandar mi postulación y voy a ver qué sale’. Si salgo, bien; y si no, seguiremos intentando con otras cosas”, contó Cruz.
Sánchez coincidió y destacó que no es necesario esperar a tener todo resuelto para intentar acceder a una oportunidad de este tipo. Él mismo decidió postularse aunque todavía no había terminado su carrera.
“Yo no terminé la carrera e igual me postulé. Creo que es una experiencia que me va a ayudar mucho también para mis estudios y para poder terminar la carrera”, sostuvo.