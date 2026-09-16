Orgullo: tres estudiantes llevarán el español y la cultura de Tucumán a las aulas de Francia

Se dice que hay viajes que empiezan mucho antes de subir a un avión. Y para tres estudiantes tucumanos, el próximo martes comenzará una experiencia que los llevará de las aulas del Instituto Lola Mora a las escuelas de Francia. Ellos fueron seleccionados para participar de un programa de intercambio franco-argentino y durante siete meses trabajarán como asistentes de español, pero también tendrán otra misión; y es la de llevar hasta aquellas aulas una parte de la cultura tucumana.