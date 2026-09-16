Juan Moscoso, de AMD: “La inteligencia artificial ya superó el entusiasmo inicial, ahora el desafío es controlar costos”
El gerente de ventas para Latinoamérica de la compañía tecnológica detalló su estrategia frente a los gigantes del sector, la relevancia del cómputo local y por qué la interoperabilidad de código abierto resulta clave para que América Latina no quede atada a soluciones cerradas y costosas.
Resumen para apurados
- Juan Moscoso, de AMD, afirmó que la inteligencia artificial en América Latina superó su euforia inicial y ahora enfrenta el desafío urgente de reducir sus costos operativos.
- Con alianzas como Meta y OpenAI, la firma impulsa hardware abierto y cómputo local frente a las costosas tarifas de la nube pública y las restricciones energéticas regionales.
- La adopción de código abierto evitará la dependencia cautiva de proveedores únicos, democratizando el acceso corporativo y protegiendo la rentabilidad de las firmas del Cono Sur.
La competencia global por liderar la infraestructura de inteligencia artificial atraviesa un punto de inflexión. Si bien existen compañías que retienen cerca del 80% del mercado de microprocesadores, la necesidad de diversificar la cadena de suministro y abaratar los costos operativos de inferencia convirtió a AMD en la alternativa obligatoria para los grandes actores del sector.
Con acuerdos estratégicos multimillonarios junto a gigantes como Meta y OpenAI, la división de Data Centers de la firma se consolidó como el principal motor de ingresos de AMD, impulsada por el avance de sus aceleradores gráficos frente a soluciones propietarias y el despliegue de procesadores que ya captan cerca de la mitad del mercado de servidores corporativos.
En América Latina, este escenario global adquiere particularidades urgentes. Más allá de los modelos a escala de centros de datos, el tejido empresarial del Cono Sur, desde la minería y las finanzas, hasta el sector público, se enfrenta al desafío de madurar sus implementaciones de IA sin que los costos de la nube o la demanda energética comprometan la rentabilidad.
Para desmenuzar cómo se traduce esta visión en el terreno corporativo, Juan Moscoso, Commercial Sales Manager para el suroeste de Latinoamérica conversó con LA GACETA. Con un rol articulador en el despliegue comercial y técnico de la marca, el ejecutivo analizó la transición desde el entusiasmo inicial hacia la rentabilidad real de la IA, el valor del cómputo local y por qué la interoperabilidad y el código abierto resultan determinantes para que los usuarios y empresas de la región tomen el control de sus propios datos.
- ¿Cómo se posiciona hoy AMD frente a lo que los especialistas denominan la "carrera de la IA"? ¿Dónde está parada la empresa y cuál es su hoja de ruta?
AMD es una compañía con 57 años de trayectoria en el mercado tecnológico. Con el auge de la inteligencia artificial, más que un reposicionamiento, lo que hemos consolidado es una transformación integral hacia una propuesta end-to-end. Nuestra cobertura técnica inicia en el cómputo de usuario final, con portátiles, computadoras de escritorio y estaciones de trabajo destinadas a investigación, desarrollo, arquitectura o minería, avanza sobre las placas gráficas profesionales y centros de datos mediante el portafolio de servidores, y se extiende hasta los grandes proveedores de nube.
Esto marca un hito. Hoy, en un contexto donde la inteligencia artificial forma parte de la agenda diaria de clientes, medios y corporaciones, AMD ofrece soluciones que van desde una PC individual con capacidades avanzadas de rendimiento, seguridad y eficiencia energética, hasta clústeres a hiperescala. Esta amplitud nos permite cubrir las necesidades de diversos perfiles de clientes en cada etapa de maduración de sus proyectos de IA.
- ¿Qué rol cumplen las alianzas de AMD con los principales desarrolladores de modelos de lenguaje y por qué resultan estratégicas tanto para ustedes como para los clientes?
Nuestra estrategia persigue un objetivo concreto: maximizar la eficiencia en toda la cadena de adopción de la IA mediante hardware escalable y un ecosistema de software interoperable, abierto (open source) y compatible con toda nuestra arquitectura. Este punto es crítico para cualquier organización o usuario. Todos estamos consumiendo IA de alguna manera, y la verdadera prueba de fuego ocurre cuando una solución piloto debe madurar y pasar a una fase productiva a escala.
Nuestra visión abierta asegura que los nuevos modelos de lenguaje o arquitecturas de IA puedan ejecutarse sobre hardware de AMD desde el primer día. La competencia tecnológica no se reduce a elegir un chip potente, sino que requiere un ecosistema de software que permita la interoperabilidad a medida que crecen las cargas de trabajo. Por eso forjamos alianzas estratégicas con actores como OpenAI y Meta, integramos nuestro portafolio en repositorios líderes como Hugging Face y garantizamos compatibilidad nativa con los principales frameworks de la industria, como PyTorch, TensorFlow, ONNX y JAX. De este modo, los clientes optimizan sus presupuestos sin quedar atrapados en dependencias exclusivas.
A esto sumamos un compromiso estricto con la eficiencia energética. Superamos de forma sostenida los objetivos que nos fijamos en rendimiento por vatio, una métrica determinante tanto en supercomputadoras y centros de datos como en computadoras personales.
- En el plano corporativo, ¿cómo prevén la entrega de soluciones para industrias diversas, como la banca o la minería, frente a desafíos como la latencia y los costos de operación?
Observamos una clara maduración en las empresas. Más del 60% ya cuenta con modelos o pruebas de concepto de inteligencia artificial en marcha. El paso siguiente consiste en traducir esas herramientas en productividad tangible y reducciones reales de costos. En ese camino, la soberanía de los datos y el modelo de despliegue se han vuelto temas centrales. Muchos proyectos arrancan en la nube pública, pero al escalar surgen costos imprevistos vinculados a la transferencia, el mantenimiento y la tokenización.
En sectores como la minería en el norte argentino, donde las operaciones exigen respuestas en tiempo real y operan en zonas remotas, la nube no siempre es viable. Allí cobra protagonismo la inteligencia artificial en el borde. Entra en juego también la gobernanza: las organizaciones deben discernir qué datos pueden exponerse en entornos externos y cuáles deben resguardarse estrictamente dentro de su perímetro para cumplir con normativas de seguridad y prevenir filtraciones o ciberataques.
Nuestra respuesta tecnológica abarca desde computadoras personales equipadas con NPU (unidades de procesamiento neuronal dedicadas a ejecutar inferencias locales con máxima eficiencia y seguridad) hasta servidores locales e infraestructura híbrida. Cuando los proyectos superan la fase experimental, las empresas necesitan migrar cargas entre diferentes entornos sin fricciones técnicas y con control estricto sobre el costo por token.
- ¿Cómo impactará esta transición en el usuario final que evalúa renovar su equipo? ¿Qué elementos debe ponderar hoy frente a las exigencias de la IA local?
El factor decisivo es la adopción de plataformas abiertas para evitar el vendor lock-in, es decir, la dependencia cautiva de un único proveedor que fije de forma arbitraria las reglas, los costos y los estándares del mercado. Eso no favorece a nadie. América Latina tiene realidades operativas y presupuestarias muy diferentes a las de Norteamérica o Europa. Por eso, necesitamos avanzar a nuestro propio ritmo, y la base para lograrlo es el código abierto. La interoperabilidad permite que el hardware que una empresa o un particular adquiere hoy conserve su vigencia el próximo año y sea capaz de ejecutar los modelos que se liberen en el futuro inmediato.
Nuestra ventaja radica en que el hardware de AMD soporta estos estándares abiertos desde el día cero, sin demandar reconfiguraciones complejas ni barreras propietarias. La analogía más clara es lo ocurrido con Android a partir de 2010 o con la propia expansión de internet: al abrirse el estándar, se democratizó el desarrollo, surgieron aplicaciones innovadoras y tecnologías como el GPS llegaron a todos los teléfonos. En nuestra región, rica en talento pero sujeta a restricciones de capital, ese enfoque abierto es indispensable para que la tecnología de vanguardia no quede restringida a quienes pueden afrontar costos desmedidos.
- ¿La consolidación de esta etapa de madurez depende entonces de fortalecer una comunidad de desarrollo donde AMD actúe como habilitador?
Exactamente. La habilitación y la transferencia de conocimiento son fundamentales. Por esa razón mantenemos iniciativas globales de libre acceso como AMD AI Academy, una plataforma donde profesionales, estudiantes y empresas acceden a herramientas, simuladores, tutoriales y documentación técnica sobre IA, incluso sin disponer previamente de hardware dedicado.
En paralelo impulsamos el AMD University Program, enfocado en vincular tempranamente a universidades e instituciones académicas con tecnología de cómputo avanzada, junto con programas específicos para desarrolladores destinados a capacitar en entornos de software libre y estándares interoperables. El objetivo de fondo es que los profesionales e instituciones de América Latina dejen de ser meros espectadores de la evolución tecnológica y asuman un rol protagónico, aprovechando herramientas abiertas para resolver las problemáticas concretas de su entorno.