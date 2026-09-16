Juan Moscoso, de AMD: “La inteligencia artificial ya superó el entusiasmo inicial, ahora el desafío es controlar costos”

El factor decisivo es la adopción de plataformas abiertas para evitar el vendor lock-in, es decir, la dependencia cautiva de un único proveedor que fije de forma arbitraria las reglas, los costos y los estándares del mercado. Eso no favorece a nadie. América Latina tiene realidades operativas y presupuestarias muy diferentes a las de Norteamérica o Europa. Por eso, necesitamos avanzar a nuestro propio ritmo, y la base para lograrlo es el código abierto. La interoperabilidad permite que el hardware que una empresa o un particular adquiere hoy conserve su vigencia el próximo año y sea capaz de ejecutar los modelos que se liberen en el futuro inmediato.