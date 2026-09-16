La razón por la que nos reímos cuando estamos nerviosos, según la psicología

Risa nerviosa: ¿por qué nos surgen las ganas de reír en situaciones incómodas?

Entre la serie de experiencias se encuentra el estudio elaborado por el psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, una de las primeras y más célebres investigaciones sobre la risa nerviosa en los años 60. Su estudio reveló que las personas con frecuencia se reían de manera nerviosa en las situaciones incómodas. En las pruebas realizadas se les solicitaba a los participantes un pedido un tanto particular. En este se requería que los mismos le dieran golpes eléctricos a un extraño los cuales aumentaban en intensidad, a más de 420 voltios.