Victoria Sauze y el sacrificio para llegar a Las Leonas: “Dejé 15 años de vida en Tucumán”

“Te perdés nacimientos, casamientos, cumpleaños y duelos”, resume Victoria Sauze cuando mira hacia atrás. A los 20 años dejó Tucumán y se instaló en Buenos Aires con un sueño que todavía parecía lejano: llegar a Las Leonas. El primer llamado tardó casi cuatro años y, en el camino, hubo dudas, ausencias y momentos en los que pensó en regresar. “Dejé 15 años de vida en Tucumán, lejos de mi familia y de mis amigas”, reconoce. El título mundial terminó de darle sentido a una apuesta que había comenzado mucho antes de las medallas.