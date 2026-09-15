SociedadActualidad

Anses: quiénes cobran este miércoles 16 de septiembre

Jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones podrán cobrar según la terminación de su DNI.

Cómo continúan los pagos de Anses en septiembre.
Cómo continúan los pagos de Anses en septiembre. (Imagen Web)
15 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • Anses paga este miércoles 16 en Argentina a jubilados de la mínima y titulares de AUH con DNI 6, además de asignaciones por Embarazo y Prenatal, según el cronograma mensual.
  • El haber mínimo de septiembre se fijó en $428.633,20 y suma un bono extraordinario de $70.000. Los desembolsos se acreditan en cuentas bancarias según la terminación del DNI.
  • El cronograma de haberes mínimos continuará hasta el 21 de septiembre, mientras que quienes perciben más del haber básico comenzarán a cobrar a partir del viernes 25.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este miércoles 16 de septiembre de 2026 con el calendario de pagos correspondiente a este mes. La fecha alcanza a jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y las prestaciones por Prenatal y Maternidad.

Los pagos se realizan de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este miércoles corresponde a quienes tienen documentos terminados en 6.

Jubilados y pensionados de ANSES: quiénes cobran el 16 de septiembre

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 6 tienen fecha de cobro este miércoles 16 de septiembre.

La jubilación mínima de septiembre quedó establecida en $428.633,20, tras la actualización correspondiente al mes. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen las condiciones, por lo que el ingreso puede alcanzar los $498.633,20.

El calendario para este grupo continuará de la siguiente manera:

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Los jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo tienen un cronograma diferente. En ese caso, los documentos terminados en 6 y 7 cobrarán el viernes 25 de septiembre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: quiénes cobran el miércoles 16

Este miércoles también cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos DNI terminan en 6.

El cronograma continúa el jueves 17 para los documentos terminados en 7, el viernes 18 para los terminados en 8 y el lunes 21 para los terminados en 9.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación y el porcentaje restante queda sujeto a la presentación de la documentación correspondiente para su posterior pago.

Asignación por Embarazo: qué DNI cobran el 16 de septiembre

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 4 tienen fecha de cobro este miércoles 16 de septiembre.

El calendario de septiembre para esta prestación establece:

DNI terminado en 4: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 5: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 6: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 7: lunes 21 de septiembre.

DNI terminado en 8: martes 22 de septiembre.

DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre.

Prenatal y Maternidad: quiénes cobran este miércoles

También tienen fecha de pago este miércoles 16 de septiembre las personas que reciben la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI terminados en 8 y 9.

Para estas prestaciones, el cronograma de septiembre comenzó el 10 de septiembre y se extiende durante las siguientes semanas, según cada beneficio.

Cómo consultar cuándo cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación y la fecha de cobro a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

También es posible revisar allí el recibo de haberes correspondiente al período y verificar el monto que ANSES depositará en la cuenta bancaria declarada.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Anses comienza los pagos de septiembre: quiénes cobran este miércoles 9

Anses comienza los pagos de septiembre: quiénes cobran este miércoles 9

Tramitación de licencia de conducir, DNI, castraciones y más en Villa Amalia y barrio Néstor Kirchner

Tramitación de licencia de conducir, DNI, castraciones y más en Villa Amalia y barrio Néstor Kirchner

Lo más popular
El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán
1

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
2

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”
3

La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”

El Milagro moviliza Salta: Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible
4

El Milagro moviliza Salta: "Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible"

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres
5

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
2

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
3

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
5

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Más Noticias
¿La pesca puede convertirse en un motor del turismo en Tucumán?

¿La pesca puede convertirse en un motor del turismo en Tucumán?

“Nos estamos quedando sin tiempo”: dos expertos de Google DeepMind renunciaron por temor al avance de la IA

“Nos estamos quedando sin tiempo”: dos expertos de Google DeepMind renunciaron por temor al avance de la IA

Milagro en Salta: Victoria Villarruel llegó para participar de la Misa y la Procesión

Milagro en Salta: Victoria Villarruel llegó para participar de la Misa y la Procesión

El Milagro moviliza Salta: Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible

El Milagro moviliza Salta: "Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible"

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la certeza para cambiar su vida en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la certeza para cambiar su vida en septiembre, según Ludovica Squirru

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Comentarios