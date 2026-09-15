Anses: quiénes cobran este miércoles 16 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este miércoles 16 de septiembre de 2026 con el calendario de pagos correspondiente a este mes. La fecha alcanza a jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y las prestaciones por Prenatal y Maternidad.