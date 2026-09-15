Almirante Brown goleó y Sportivo Guzmán festejó en el debut de Fligman

Resumen para apurados
- Almirante Brown goleó 5-0 a Juventud Unida y Sportivo Guzmán venció a Atlético Tucumán en la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Tucumana.
- El Marino sumó su segundo triunfo con un doblete de Soraire, mientras que Sportivo logró su primera victoria en el debut de Leandro Fligman como entrenador.
- La fecha continuará hoy con cinco cruces, mientras dos encuentros quedaron postergados por la disputa de la zona 2 del Torneo Regional Federal Amateur.
La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera A de la Liga Tucumana continuó con varios encuentros y tuvo como uno de sus resultados más contundentes la goleada de Almirante Brown por 5-0 sobre Juventud Unida.
El conjunto de Lules, dirigido por Sergio Pereyra, se impuso en el interzonal y consiguió su segunda victoria en el campeonato. Alejo Distaulo abrió el marcador y Carlos Salazar, de penal, amplió la diferencia antes del descanso.
En el complemento, Jesús Soraire convirtió por duplicado y Luciano Ibarra, también desde los 12 pasos, estableció el resultado definitivo.
Ateneo festejó en el segundo tiempo
Por el Grupo D, Ateneo Parroquial Alderetes derrotó 3-0 a San Fernando. Todos los goles llegaron durante el complemento. Federico Torres abrió el marcador, Exequiel Narese amplió la ventaja y Santiago Ledesma completó la victoria.
En tanto, por el Grupo E, Unión Simoca y Concepción FC igualaron 1-1. Andy Álvarez convirtió para el conjunto local, mientras que Felipe Estrada anotó para el equipo de la “Perla del Sur”.
Sportivo Guzmán ganó en el debut de Fligman
Sportivo Guzmán consiguió su primera victoria del Clausura al derrotar 1-0 como visitante a Atlético Tucumán por el Grupo B.
El encuentro significó además el debut de Leandro Fligman como entrenador del conjunto de Villa 9 de Julio. Santiago Yuretic convirtió el único gol durante los primeros minutos del segundo tiempo.
Cómo continúa la fecha
La jornada seguirá hoy con cinco encuentros. Desde las 16 jugarán Central Norte-Villa Mitre, Atlético Concepción-Lastenia, Ñuñorco-La Providencia -en cancha de Almirante Brown- y San Lorenzo de Santa Ana-Graneros. A las 17, San Antonio recibirá a Tucumán Central.
Además, fueron postergados Experimental-All Boys y Famaillá-San Pablo. La decisión se tomó porque Experimental y San Pablo deben enfrentarse hoy, desde las 16, por la tercera fecha de la zona 2 del Torneo Regional Federal Amateur.
El encuentro, que había sido suspendido el domingo por la lluvia, se disputará en el estadio de El Colmenar y tendrá a Eloy Guzmán como árbitro.