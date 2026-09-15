Qué hay detrás de la causa por amenazas que involucra a L-Gante

Días después, siempre de acuerdo con la denuncia, L-Gante habría llegado hasta el domicilio a bordo de una camioneta negra junto con unas diez personas. La presentación sostiene que el grupo habría ingresado al patio del inmueble luego de abrir el portón y que algunos de los presentes habrían exhibido armas de fuego para intimidar a quienes se encontraban en la vivienda.