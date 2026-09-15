Qué hay detrás de la causa por amenazas que involucra a L-Gante

Resumen para apurados
- La Justicia imputó a L-Gante en General Rodríguez por presuntas amenazas armadas y violación de domicilio contra una vecina, lo que motivó un pedido de detención fiscal.
- Según la denuncia, el músico irrumpió con un grupo armado en una vivienda tras amenazas previas. La policía allanó tres inmuebles y secuestró celulares vinculados al caso.
- La Justicia definirá el pedido de detención tras peritar los celulares incautados, mientras la defensa del artista niega los cargos y sostiene que no hay pruebas en su contra.
L-Gante, cuyo nombre es Elián Valenzuela, fue imputado en las últimas horas en una causa por supuestas amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio. En ese marco, el fiscal habría solicitado su detención, según informó Primicias Ya (América).
Luciano Locatelli, abogado del cantante, habló con TN Show sobre la investigación y aseguró que el pedido de detención no tiene sustento. “Es imposible, no hay prueba alguna para eso”, sostuvo el letrado.
Según explicó, la causa se inició por una denuncia de amenazas contra Valenzuela. “Hicieron un allanamiento tratando de ver si había algo en la casa, porque dicen que las amenazas fueron con armas, pero no. Eso no ocurrió, y además en el allanamiento salió que no tiene armas, no tiene drogas, está impecable”, afirmó.
Consultado sobre el estado anímico del artista, Locatelli señaló que se encuentra tranquilo, aunque molesto por la situación. “Está tranquilo, lo que sí, le molesta que traten de buscarle roña y lío para molestarlo”, expresó.
En el marco de la investigación, la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó tres allanamientos en General Rodríguez. Luego de los procedimientos se conocieron los elementos secuestrados de una vivienda vinculada al cantante.
De acuerdo con el parte policial, los efectivos incautaron tres teléfonos celulares, que serán sometidos a un peritaje tecnológico.
También estaba previsto el secuestro de una camioneta BMW X5, señalada como el vehículo que habría sido utilizado durante el presunto ataque. Sin embargo, finalmente el rodado permaneció en poder de L-Gante por disposición de la fiscalía.
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició a partir de la denuncia de una vecina de 23 años. Según su relato, primero habría sido intimidada por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío de L-Gante.
La mujer aseguró que el hombre le habría exigido que abandonara la vivienda bajo la amenaza de que la obligaría “La Mafilia”.
Días después, siempre de acuerdo con la denuncia, L-Gante habría llegado hasta el domicilio a bordo de una camioneta negra junto con unas diez personas. La presentación sostiene que el grupo habría ingresado al patio del inmueble luego de abrir el portón y que algunos de los presentes habrían exhibido armas de fuego para intimidar a quienes se encontraban en la vivienda.
La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas de campo. A partir de esos procedimientos, los pesquisas habrían logrado identificar los vehículos, a las personas involucradas y tres inmuebles relacionados con los hechos.