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Atacaron a piedrazos el colectivo de Boca en Brasil antes del partido ante San Pablo

El vehículo que trasladaba a la delegación “Xeneize” fue agredido durante su recorrido en San Pablo. El equipo argentino se prepara para disputar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Atacaron a piedrazos el colectivo de Boca en Brasil antes del partido ante San Pablo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas atacaron a piedrazos el micro de Boca en San Pablo previo al partido contra el equipo local por el pase a semifinales de la Sudamericana.
  • La agresión ocurrió durante el traslado de la comitiva al Morumbí. El equipo argentino llegaba con ventaja tras haber ganado 1-0 el cruce de ida en Buenos Aires.
  • El violento episodio eleva la tensión de la serie y obligará a reforzar la seguridad para el partido que definirá a un semifinalista continental.
Resumen generado con IA

La previa del partido entre Boca y San Pablo por la Copa Sudamericana quedó marcada por un grave incidente. El micro que trasladaba a la delegación del conjunto argentino fue atacado a piedrazos durante su recorrido por la ciudad brasileña.

El episodio se produjo horas antes del encuentro de vuelta correspondiente a los cuartos de final del certamen continental, que tendrá como escenario el estadio Morumbí.

De acuerdo con las primeras informaciones, los vehículos que integraban la comitiva de Boca fueron agredidos con piedras mientras se dirigían en San Pablo. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las consecuencias del ataque ni sobre posibles personas afectadas.

El incidente agregó tensión a una revancha que ya aparecía como uno de los compromisos más importantes de la temporada para el conjunto “Xeneize”.

Boca llegó a Brasil con una mínima ventaja después de imponerse por 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera. Ese resultado obliga a San Pablo a ganar para intentar revertir la serie ante su público, mientras que el conjunto argentino buscará sostener la diferencia para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

La situación se encuentra en desarrollo y se esperan mayores detalles sobre el ataque sufrido por la delegación de Boca en las horas previas al encuentro.

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