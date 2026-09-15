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Jonathan Calleri no jugará la revancha entre San Pablo y Boca por la Copa Sudamericana

El delantero argentino quedó suspendido por acumulación de amarillas y será una baja importante para San Pablo en el duelo decisivo del Morumbí.

BAJA IMPORTANTE. Jonathan Calleri no podrá estar en la revancha ante Boca por acumulación de amarillas y San Pablo perderá a uno de sus principales referentes ofensivos.
BAJA IMPORTANTE. Jonathan Calleri no podrá estar en la revancha ante Boca por acumulación de amarillas y San Pablo perderá a uno de sus principales referentes ofensivos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jonathan Calleri se perderá la revancha de cuartos de Copa Sudamericana ante Boca en el Morumbí por acumulación de tarjetas amarillas tras ser amonestado en la ida.
  • El delantero de San Pablo recibió su tercera tarjeta tras un cruce con Tomás Belmonte en La Bombonera, sumándose a las amonestaciones previas en la fase de grupos.
  • La baja del capitán y goleador obliga al conjunto brasileño a reconfigurar su ataque, aliviando la tarea defensiva de Boca para definir la serie clasificatoria.
Resumen generado con IA

San Pablo tendrá una baja sensible para la revancha frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Jonathan Calleri, capitán y uno de los principales referentes ofensivos del conjunto brasileño, quedó descartado para el partido en el Morumbí por acumulación de tarjetas amarillas.

El delantero argentino recibió su tercera amonestación en el certamen durante el encuentro de ida disputado en La Bombonera. En una acción en la mitad de la cancha, Calleri protagonizó un cruce con Tomás Belmonte y el árbitro chileno Piero Maza decidió mostrarle la tarjeta que terminó marginándolo de la revancha.

El atacante ya había sido amonestado frente a O'Higgins y Millonarios, ambos durante la fase de grupos. De esta manera, alcanzó el límite establecido por el reglamento y deberá cumplir una fecha de suspensión justo en uno de los partidos más importantes de la temporada para San Pablo.

La ausencia supone una baja importante para el conjunto paulista y, al mismo tiempo, una preocupación menos para la defensa que prepara Rodolfo Arruabarrena. Calleri es uno de los futbolistas de mayor peso dentro del equipo brasileño, tanto por su capacidad goleadora como por su influencia dentro del área rival.

Su actuación en La Bombonera, sin embargo, había sido discreta. El delantero no consiguió gravitar demasiado durante el primer encuentro de la serie y, al momento de ser reemplazado, se retiró bajo los silbidos de buena parte de los hinchas de Boca.

Un viejo conocido de Boca

El cruce también tenía un componente especial por el pasado de Calleri en el “Xeneize”. El delantero defendió la camiseta azul y oro entre mediados de 2014 y finales de 2015, período en el que fue dirigido durante buena parte de su estadía justamente por Arruabarrena.

En total, disputó 61 partidos y convirtió 23 goles con Boca. Además, formó parte del plantel que conquistó el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2014/15, antes de continuar su carrera en el exterior.

Esta vez, sin embargo, no habrá reencuentro en Brasil. La amarilla recibida en La Bombonera dejó a Calleri fuera del partido decisivo y obliga a San Pablo a buscar otra referencia ofensiva para intentar superar a Boca en el Morumbí.

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