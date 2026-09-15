Descubrieron una fábrica de armas “tumberas”

“Tumbera” fue el nombre coloquial que los policías utilizaron para definir las armas caseras que fabricaban los delincuentes para cometer ilícitos. Con el correr de los años, esos elementos se fueron perfeccionando y dejaron de ser simples trozos de caño galvanizado sujetos a una madera. La Policía, durante un allanamiento, encontró un taller donde se fabricaban estas armas.