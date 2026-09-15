Seguridad

Descubrieron una fábrica de armas “tumberas”

En el sur de la capital habrían montado un taller en el que se producían estos elementos. Según las autoridades, tenían un alto poder de fuego

OPERATIVO. Los policías lograron este secuestro al investigar un caso de portación ilegal de armas.
OPERATIVO. Los policías lograron este secuestro al investigar un caso de portación ilegal de armas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía de Tucumán desmanteló en el barrio Francisco I un taller clandestino donde fabricaban armas tumberas de alta calidad tras detener a un sospechoso.
  • El operativo surgió tras secuestrar un arma sofisticada a un joven. En la vivienda hallaron tornos, herramientas de corte y manuales de fabricación en inglés.
  • La causa sigue abierta para determinar si las armas abastecían a bandas criminales locales, alertando a las autoridades por el alto poder de fuego detectado.
Resumen generado con IA

“Tumbera” fue el nombre coloquial que los policías utilizaron para definir las armas caseras que fabricaban los delincuentes para cometer ilícitos. Con el correr de los años, esos elementos se fueron perfeccionando y dejaron de ser simples trozos de caño galvanizado sujetos a una madera. La Policía, durante un allanamiento, encontró un taller donde se fabricaban estas armas.

Todo comenzó cuando personal de la seccional 15ª detuvo a un joven que portaba una especie de pistola casera. A los uniformados les llamó la atención el sistema y la calidad con los que se había construido el arma.

Después de sumar información, los investigadores solicitaron al Ministerio Público una orden de allanamiento para requisar una vivienda y confirmar o descartar que en ese lugar se fabricaban esos elementos.

Una comisión al mando del comisario Nicolás Marchán se presentó en el domicilio ubicado en el barrio Francisco I. Allí encontró herramientas como discos de corte, una morsa y un torno de mesa, entre otros elementos. También halló, desplegadas sobre una mesa, copias de instructivos sobre cómo fabricar armas cortas y largas que, para sorpresa de los investigadores, estaban en inglés.

Los policías secuestraron los elementos y pusieron al dueño de la vivienda a disposición de la Justicia. “No sólo es llamativo el hecho de haber encontrado un taller de estas características, sino también la calidad que tenía el material decomisado”, sostuvo Marchán.

El funcionario policial destacó que los elementos decomisados son similares a las “tumberas” que fueron secuestradas en los últimos meses. “Creemos que estas personas las fabricaban y luego las vendían. La investigación no terminó y vamos a seguir indagando”, finalizó Marchán.

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