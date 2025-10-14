“Me sobran balas”: interno asesinado a puñaladas con una “tumbera” en una cárcel salteña

El hecho ocurrió en el pabellón A2, uno de los sectores más poblados del penal. Eran pasadas las cuatro de la tarde cuando, según las cámaras de seguridad, cinco reclusos irrumpieron en la celda de la víctima. En cuestión de segundos, uno de ellos blandió un arma blanca de fabricación casera —una “tumbera”— y le asestó una puñalada certera en la zona del cuello.