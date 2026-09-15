Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo: el particular nombre que eligió

De esta manera, el legendario cazador pasó a ocupar un lugar entre las estrellas y su nombre quedó ligado para siempre al firmamento. Hasta hoy, la constelación de Orión es una de las más reconocibles del cielo nocturno y puede observarse desde buena parte del mundo. Una de sus características más conocidas son las tres estrellas alineadas -Alnitak, Alnilam y Mintaka- que forman su famoso cinturón.