Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo: el particular nombre que eligió

Resumen para apurados
- Maluma y su pareja, Susana Gómez, anunciaron en redes sociales el nacimiento de su segundo hijo, Orión, compartiendo una foto familiar desde la clínica médica.
- La pareja, que ya tiene a su hija París nacida en marzo de 2024, presentó al recién nacido con una foto y eligió para él un nombre inspirado en la mitología griega.
- El anuncio consolida la vida familiar del artista colombiano y genera repercusión internacional en redes sociales, marcando una nueva etapa personal para el cantante.
El cantante colombiano Maluma y su pareja, Susana Gómez, se convirtieron en padres por segunda vez tras el nacimiento de Orión. El artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde mostró las primeras imágenes junto a la arquitecta y su hijo recién nacido.
Fue en su cuenta oficial de Instagram, que el cantante publicó una tierna postal en blanco y negro tomada en la clínica donde nació el pequeño “Orion Londoño Gómez. 14/09/26”, escribió Maluma en el epígrafe de la publicación.
En la imagen se puede ver a Gómez sentada sobre la camilla y cubierta por mantas hasta el torso, mientras apoya su frente contra la del cantante. Maluma, visiblemente sonriente, rodea la espalda de su pareja con uno de sus brazos y sostiene al recién nacido Orión con el otro.
La pareja también tiene en común a París, nacida en marzo de 2024 en Colombia.
El origen del nombre Orión, elegido por Maluma para su hijo
El nombre que Maluma y Susana Gómez eligieron para su hijo tiene origen griego y está relacionado con un reconocido personaje de la mitología.
Orión era un gigantesco y hábil cazador que protagoniza distintos relatos de la mitología griega y cuya figura quedó asociada a la constelación que lleva su nombre.
Según algunas tradiciones, Orión era hijo de Poseidón, dios del mar, una ascendencia que explicaría su capacidad para caminar sobre las aguas. Además, los relatos mitológicos destacan su destreza como cazador y su vínculo con Artemisa, diosa de la caza.
En cuanto a su muerte, uno de los relatos más conocidos sostiene que Orión murió a manos de Artemisa de manera accidental. El cazador se había adentrado en el mar cuando la diosa aceptó el desafío de acertar con una flecha a un objeto que divisaba a lo lejos, sin saber que se trataba de Orión.
Después de su muerte, Zeus -dios supremo y rey del Olimpo-habría decidido inmortalizarlo en el cielo al convertirlo en una constelación a modo de homenaje.
De esta manera, el legendario cazador pasó a ocupar un lugar entre las estrellas y su nombre quedó ligado para siempre al firmamento. Hasta hoy, la constelación de Orión es una de las más reconocibles del cielo nocturno y puede observarse desde buena parte del mundo. Una de sus características más conocidas son las tres estrellas alineadas -Alnitak, Alnilam y Mintaka- que forman su famoso cinturón.