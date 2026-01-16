Maluma sin barba: la impactante transformación que revolucionó las redes

El cantante colombiano Maluma volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento musical sino por un cambio de look que sorprendió a millones de fanáticos. El artista apareció sin su característica barba, un rasgo que lo acompañó durante gran parte de su carrera, y el resultado dejó a muchos sin palabras: su rostro luce completamente distinto y hasta cuesta reconocerlo a primera vista.