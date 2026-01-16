El cantante colombiano Maluma volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento musical sino por un cambio de look que sorprendió a millones de fanáticos. El artista apareció sin su característica barba, un rasgo que lo acompañó durante gran parte de su carrera, y el resultado dejó a muchos sin palabras: su rostro luce completamente distinto y hasta cuesta reconocerlo a primera vista.
Las imágenes del nuevo aspecto del intérprete de Felices los 4 se viralizaron rápidamente y desataron todo tipo de reacciones, desde elogios hasta comparaciones con distintas etapas de su vida. Mientras algunos celebran su apuesta renovada, otros se muestran nostálgicos por su estilo anterior, en un debate que volvió a colocar a Maluma en el centro de la conversación digital.
Maluma sin barba: la impactante transformación que revolucionó las redes y los memes virales
Juan Luis Londoño (nombre real de Maluma) volvió a dar que hablar en redes sociales después de que se difundiera una imagen con su dermatóloga, Elizabeth Arroyave, donde se lo ve con un aspecto muy parecido al de sus comienzos en la escena musical. La modificación en su look desató una fuerte reacción de seguidores y usuarios en línea.
En el mismo post, Arroyave expresó: “Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido. Gracias Juan Luis y Susy por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos”.
Las respuestas de la audiencia no tardaron en llegar: “Maluma hasta con quitarse la barba se hace viral”, “La mayoría de los hombres se ven mal sin barba, menos Maluma”, “Maluma se ve guapo sin barba y sin ropa” y “Es guapo de verdad”.