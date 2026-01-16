Secciones
EspectáculosFamosos

Maluma sin barba: la impactante transformación que revolucionó las redes

El cantante colombiano dejó atrás el look que lo acompañó durante meses y desató una oleada de reacciones en redes sociales

Maluma se sacó la barba y parece otra persona Maluma se sacó la barba y parece otra persona La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

El cantante colombiano Maluma volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento musical sino por un cambio de look que sorprendió a millones de fanáticos. El artista apareció sin su característica barba, un rasgo que lo acompañó durante gran parte de su carrera, y el resultado dejó a muchos sin palabras: su rostro luce completamente distinto y hasta cuesta reconocerlo a primera vista.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan

Las imágenes del nuevo aspecto del intérprete de Felices los 4 se viralizaron rápidamente y desataron todo tipo de reacciones, desde elogios hasta comparaciones con distintas etapas de su vida. Mientras algunos celebran su apuesta renovada, otros se muestran nostálgicos por su estilo anterior, en un debate que volvió a colocar a Maluma en el centro de la conversación digital.

Maluma sin barba: la impactante transformación que revolucionó las redes y los memes virales

El antes y el después de Maluma: con barba y, ahora, sin barba El antes y el después de Maluma: con barba y, ahora, sin barba A24

Juan Luis Londoño (nombre real de Maluma) volvió a dar que hablar en redes sociales después de que se difundiera una imagen con su dermatóloga, Elizabeth Arroyave, donde se lo ve con un aspecto muy parecido al de sus comienzos en la escena musical. La modificación en su look desató una fuerte reacción de seguidores y usuarios en línea.

En el mismo post, Arroyave expresó: “Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido. Gracias Juan Luis y Susy por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos”.

Las respuestas de la audiencia no tardaron en llegar: “Maluma hasta con quitarse la barba se hace viral”, “La mayoría de los hombres se ven mal sin barba, menos Maluma”, “Maluma se ve guapo sin barba y sin ropa” y “Es guapo de verdad”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional
2

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
3

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
4

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”
6

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”

Más Noticias
Cuál es el pueblo bonaerense de playas amplias y mar más cálido

Cuál es el pueblo bonaerense de playas amplias y mar más cálido

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Misterio en Nordelta: qué pasó con los chanchos salvajes que aparecieron después de los carpinchos

Misterio en Nordelta: qué pasó con los chanchos salvajes que aparecieron después de los carpinchos

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Comentarios