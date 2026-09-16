Septiembre Musical: sangre joven compite en los Juegos Culturales Evita

Adolescentes y jóvenes de toda la provincia, de entre 12 y 18 años, serán los protagonistas de la final de los Juegos Culturales Evita, que tendrá lugar desde las 9 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) con entrada libre y gratuita dentro del 66° Septiembre Musical.
La cita servirá de un encuentro e intercambio entre nóveles artistas tucumanos, que compartirán sus producciones en “una celebración del talento, la creatividad y la identidad cultural como parte de un programa que promueve el acceso, la participación y el desarrollo cultural, para fortalecer la identidad, incentivar la producción y garantizar la participación sobre valores como la inclusión, el respeto, la convivencia y el trabajo colectivo”.
El certamen divide a los competidores en las categorías Sub 15 y Sub 18 y en los rubros de fotografía digital, cuento, poesía, videominuto, canto solista, freestyle, danza en pareja y pintura o dibujo. Además, se desarrollarán las disciplinas de margen etario único (de 12 a 18 años) en conjunto musical, teatro grupal, teatro unipersonal, danza individual e historieta.
Dos opciones
En la sede del Ente Cultural (San Martín 251) continuará el ciclo de cine La Calesita con la proyección gratuita del filme “Buena Vista Social Club”, de Wim Wenders, a las 20 y en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor. El documental registra el encuentro en 1996 del director con Ry Cooder, Ibrahim Ferrer y los músicos vinculados al mítico proyecto que le da nombre a la película. El recorrido comienza en La Habana durante la grabación de un álbum, continúa con presentaciones en Ámsterdam y culmina en Nueva York, con el histórico concierto de la banda en el Carnegie Hall.
A las 22, en el bar Piaf (avenida Perón 1.800, Yerba Buena) actuarán Más que 2, el dúo integrado por Yuly Nelegatti y Virginia Matías, madre e hija unidas por el canto y bajo el lema “Que nadie se quede afuera”.