Septiembre Musical: sangre joven compite en los Juegos Culturales Evita

Dos opciones

En la sede del Ente Cultural (San Martín 251) continuará el ciclo de cine La Calesita con la proyección gratuita del filme “Buena Vista Social Club”, de Wim Wenders, a las 20 y en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor. El documental registra el encuentro en 1996 del director con Ry Cooder, Ibrahim Ferrer y los músicos vinculados al mítico proyecto que le da nombre a la película. El recorrido comienza en La Habana durante la grabación de un álbum, continúa con presentaciones en Ámsterdam y culmina en Nueva York, con el histórico concierto de la banda en el Carnegie Hall.