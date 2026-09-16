Dos jueces en guerra ponen en crisis al Supremo Tribunal de Brasil

Fachin, nombrado en 2015 por la entonces presidenta Dilma Rousseff, ahijada política de Lula y quien le sucedió en el poder, citó a los magistrados para examinar la validez del informe policial y decidir eventualmente la apertura de una investigación contra Moraes. “El país está observando esta corte. La Historia también mirará este momento”, dijo Fachin en la apertura de la sesión al definir este periodo como “difícil”.