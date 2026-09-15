BRASIL. Una profesora murió tras someterse a un tratamiento estético contra la caída del pelo.

Lidiane era madre de una mujer de 26 años, médica. La situación generó un fuerte impacto en la familia. “La pregunta que nos atormenta es: ¿por qué aceptó tomarlo? Estaba tan ilusionada con la profesión de nuestra hija, y al final le dieron este medicamento que le costó la vida a mi esposa”, se lamentó Valdeci.