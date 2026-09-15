“El equipo está por encima de todo”: Vicky Sauze, Jorge Larry y el “Pulguita” Rodríguez hablaron de liderazgo en ACDE Tucumán

Resumen para apurados
- Los atletas Victoria Sauze, Jorge Larry y el "Pulguita" Rodríguez disertaron sobre liderazgo ante empresarios en Tucumán, convocados por ACDE para vincular deporte y gestión.
- Durante el foro, los deportistas repasaron sus carreras y destacaron la resiliencia, el esfuerzo silencioso y la preparación constante como claves para superar la adversidad.
- La jornada consolidó al deporte como un modelo formativo para el ámbito corporativo, promoviendo la cultura del trabajo colectivo sobre el éxito individual a futuro.
“La suerte no es otra cosa que estar preparado para cuando llegue la oportunidad”. La frase de Victoria Sauze resumió buena parte del panel que compartió con Jorge “Loco” Larry y Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez durante el sexto Encuentro Anual de Empresarios del Norte Argentino, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE Tucumán) en el Hotel Sheraton. La campeona del mundo con Las Leonas, el maratonista tucumano que en abril fue el mejor argentino en Boston y el histórico futbolista de Atlético Tucumán llevaron al mundo empresario sus historias de esfuerzo, liderazgo y superación.
Empresarios, docentes y profesionales siguieron la charla con atención, entre libretas, celulares, aplausos y risas. El periodista de LA GACETA Guillermo Monti moderó el panel y fue enlazando las experiencias deportivas con cuestiones que también atraviesan a cualquier equipo: preparación, constancia, resiliencia y capacidad para sostener un objetivo.
Sauze contó que su camino hacia Las Leonas fue mucho más largo que la imagen de la campeona mundial que hoy es. Después de volver al hockey a los 12 años, vio a la Selección consagrarse en Rosario 2010 y reflexionó. “Quiero vivir eso, quiero estar ahí, quiero ser una de ellas”. Se fue a Buenos Aires, entrenó durante años y llegó incluso a pensar en regresar a Tucumán porque la convocatoria no aparecía.
“Entrené varios años y la oportunidad no llegaba. Llegue a los 25 y les dije a mis padres: ‘Creo que ya está, creo que quiero volver a Tucumán’”, recordó Sauze. Finalmente, la convocatoria llegó y en este 2026 terminó levantando la Copa del Mundo.
Por eso, a las jugadoras que todavía esperan su momento les dejó una definición. “Si estás haciendo lo que te gusta, lo hacés con entrega, con amor, con formación, con mucho trabajo y estás preparado, en algún momento la oportunidad va a llegar”.
También explicó qué significó la unión de Las Leonas durante los penales de la final contra Países Bajos. “Estábamos todas juntas, como un puño”, contó al recordar una imagen que, para ella, resumió cómo cada individualidad puede potenciar al equipo.
Jorge Larry trazó un paralelismo entre la experiencia en el running y el ámbito laboral
Larry llevó esa misma lógica desde el running. Empezó a correr en 2020 y con los años llegó a competir en Nueva York y Boston. En abril completó la maratón en 2h33'. Cuando le preguntaron cómo se hace para seguir adelante en el momento más duro, eligió el kilómetro 30.
“Cuando te pega el ‘muro’, pensás todo lo que buscaste para estar ahí, todo el entrenamiento, los meses de esfuerzo silencioso. Pensás en tus compañeros, en el entrenador, en la familia, en los amigos que también hacen su parte”, explicó.
Luego trasladó esa experiencia a las empresas: “Cuando uno consigue un resultado extraordinario, es por la suma de muchos esfuerzos silenciosos”. La comparación provocó risas cuando habló de su disciplina. “Comprarte unas zapatillas con placa no te hace correr más rápido”, agregó. Para Larry, la tecnología no reemplaza a un equipo preparado y comprometido.
De trabajar como albañil y pintor a triunfar en el fútbol
El “Pulguita” aportó una historia que comenzó en Simoca y que incluyó trabajos como albañil y pintor antes de llegar a Primera. “Cuando uno piensa que quiere ser algo en la vida, tiene que estar preparado para eso”, sostuvo.
Sus padres también aparecieron en su relato. Dijo que los valores que lo acompañaron durante toda su carrera los recibió de ellos. Y recordó uno de los episodios más duros: en 2019, apenas dos días después de enterrar a su padre, viajó para jugar una semifinal de la Copa Sudamericana. “Estaba muy disperso, pensando en todo lo sucedido y hasta me preguntaba por qué estaba jugando ese partido”. Terminó marcando un gol y abrazó a un hombre al costado de la cancha. Sintió que abrazaba a su padre.
Sobre el cierre del panel, un integrante del público tomó el micrófono y les agradeció a los tres por compartir sus historias. En su intervención, puso en valor el papel de sus padres y la huella que dejaron en cada uno de sus caminos. El mensaje emocionó a los protagonistas y terminó de enlazar sus experiencias personales con el espíritu de la charla.
Tres deportes, tres recorridos y una misma enseñanza para un auditorio de empresarios: el liderazgo no aparece solamente con el éxito. Se construye mucho antes, en la preparación, en los valores, en el trabajo con otros y en la capacidad de seguir adelante cuando la oportunidad todavía no llegó.