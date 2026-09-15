“El equipo está por encima de todo”: Vicky Sauze, Jorge Larry y el “Pulguita” Rodríguez hablaron de liderazgo en ACDE Tucumán

Sus padres también aparecieron en su relato. Dijo que los valores que lo acompañaron durante toda su carrera los recibió de ellos. Y recordó uno de los episodios más duros: en 2019, apenas dos días después de enterrar a su padre, viajó para jugar una semifinal de la Copa Sudamericana. “Estaba muy disperso, pensando en todo lo sucedido y hasta me preguntaba por qué estaba jugando ese partido”. Terminó marcando un gol y abrazó a un hombre al costado de la cancha. Sintió que abrazaba a su padre.