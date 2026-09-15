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“La cancha está impecable”: Frana elogió el Ruca Che antes de la serie con Turquía

El capitán destacó las condiciones de la superficie en Neuquén y aseguró que todavía espera para definir el equipo de cara a la serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis.

ATENTO. Javier Frana sigue de cerca los entrenamientos de Argentina en el Ruca Che, mientras define el equipo para la serie de Copa Davis frente a Turquía.
ATENTO. Javier Frana sigue de cerca los entrenamientos de Argentina en el Ruca Che, mientras define el equipo para la serie de Copa Davis frente a Turquía.
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Frana elogió la cancha del estadio Ruca Che en Neuquén durante las prácticas previas a la serie de Copa Davis frente a Turquía por el Grupo Mundial I.
  • La superficie de madera y velocidad intermedia fue montada especialmente para el cruce. Frana destacó la adaptación del plantel y valoró llevar el tenis al interior del país.
  • El capitán definirá la formación titular en los próximos días según la evolución de los jugadores, con el objetivo de asegurar el triunfo argentino en la serie internacional.
Resumen generado con IA

Javier Frana terminó satisfecho después de las primeras jornadas de trabajo de Argentina en Neuquén. El capitán destacó especialmente las condiciones de la cancha montada en el estadio Ruca Che y aseguró que el plantel está atravesando el proceso de adaptación esperado de cara a la serie frente a Turquía por Copa Davis.

“La cancha está en unas condiciones impecables. Hemos estado en superficies parecidas que tenían algunas imperfecciones y acá eso no ocurrió en absoluto”, sostuvo Frana luego del entrenamiento. 

La superficie fue instalada especialmente para la serie sobre una estructura de madera y presenta una velocidad intermedia, nivel 3 dentro de la clasificación de World Tennis. Según el capitán, las sensaciones deberían continuar mejorando a medida que transcurran los entrenamientos. 

“De a poquito hay que tomarle la mano a la reacción del pique, a cómo responde. Con los días la cancha se va estabilizando y uno también se adapta y se acomoda”, explicó.

Frana valoró además la posibilidad de volver a competir en el interior del país. Nacido en Rafaela, remarcó que este tipo de series permite acercar al seleccionado a públicos que habitualmente no tienen la posibilidad de ver de cerca a los principales jugadores argentinos.

“Es algo muy lindo porque le da a la gente la posibilidad de vivir cosas distintas sin tener que tomarse un avión e irse a Buenos Aires”, expresó. 

En cuanto a la formación para enfrentar a Turquía, todavía no dio pistas. El capitán dejó claro que su prioridad durante estos días será observar la evolución de todos los jugadores antes de tomar una decisión.

“El foco está puesto en no anticipar etapas. Todo es muy cambiante y, si uno se anticipa, pierde el foco. Hoy queremos que absolutamente todos lleguen lo mejor preparados posible”, señaló. 

La definición, entonces, llegará más adelante. Frana reconoce que elegir siempre representa una de las partes más complejas de su función. “Para mí es el momento más feo, pero al mismo tiempo es el mejor de los mundos cuando tenés que mirar minuciosamente y desafiar tus ideas. Hay muchos que han hecho méritos”, admitió. 

Por ahora, el capitán prefiere esperar. Primero busca que el grupo termine de adaptarse a Neuquén y a una cancha que, después de las primeras pruebas, dejó conformes tanto al cuerpo técnico como a los jugadores.

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