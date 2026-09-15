Conmoción en San Isidro: murió una adolescente antes de un recital de Stray Kids

Resumen para apurados
- Una adolescente de 16 años murió el lunes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras esperaba para ingresar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro.
- La joven fue asistida en el lugar y derivada a un hospital cercano. La fiscalía investiga el caso y ordenó una autopsia para determinar las causas de la descompensación.
- El municipio y la productora aseguraron haber cumplido el protocolo de salud, mientras el hecho enciende alertas sobre la seguridad sanitaria en eventos masivos juveniles.
Una adolescente de 16 años murió el lunes por la tarde luego de descompensarse antes de ingresar al recital de la banda surcoreana Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro.
La joven recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital Central de San Isidro, ubicado a unos 400 metros del predio donde se desarrollaba el espectáculo. Allí se constató su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, según confirmaron a La Nación fuentes del municipio.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el episodio ocurrió en los momentos previos al ingreso al recital. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de San Isidro y, por disposición judicial, la identidad de la menor permanece reservada.
Según fuentes oficiales, las iniciales de la adolescente son D. A. G. P. y era oriunda de Isidro Casanova, partido de La Matanza.
Las causas de la muerte y las circunstancias que derivaron en el paro cardiorrespiratorio serán determinadas mediante las pericias correspondientes y el informe médico-legal que se incorpore al expediente. En ese marco, está previsto que durante la tarde de este martes se realice la autopsia.
El operativo sanitario
Desde el municipio de San Isidro señalaron que “colabora activamente” con la Justicia y que puso a disposición de las autoridades judiciales toda la información correspondiente.
El gobierno local indicó que en el expediente del permiso del evento están documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos para este tipo de espectáculos.
Entre ellos se encontraban ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud municipal.
Además, precisaron que estos dispositivos fueron verificados por el operativo municipal desplegado en el lugar durante el desarrollo de la actividad.
El comunicado de la productora
DF Entertainment, la productora organizadora de los conciertos de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro, expresó su pesar por la muerte de la adolescente.
“DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida”, manifestó a través de un comunicado.
La empresa agregó: “Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes. Cualquier información adicional sobre las circunstancias del hecho será brindada por dichas autoridades”.
Stray Kids en Argentina
Stray Kids se presentó en el Hipódromo de San Isidro los días 14 y 15 de septiembre. La banda, integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, llegó por primera vez a la Argentina como parte de “STRAY CITY”, una serie especial de conciertos anunciada para distintos países de América Latina.
El grupo fue formado por la agencia JYP Entertainment a finales de 2017, a través de un programa de supervivencia que llevaba el mismo nombre. Su debut oficial se produjo el 25 de marzo de 2018 con el miniálbum I am NOT.
A su base de seguidores se la conoce como STAY, un nombre que simboliza que los fanáticos siempre estarán junto al grupo durante su camino.
Stray Kids se caracteriza dentro de la industria del K-pop por su fuerte impronta creativa y su autonomía artística. Sus integrantes participan activamente en la composición, producción y escritura de buena parte de su repertorio.
En esa identidad musical tiene un papel central 3RACHA, la subunidad formada por Bang Chan, Changbin y Han, considerada el principal motor creativo del grupo.
Su propuesta combina hip-hop, música electrónica y elementos de rock, con una impronta energética y experimental. Esa fusión de estilos le permitió desarrollar un sonido propio y consolidarse como una de las bandas de mayor proyección internacional de la escena surcoreana.