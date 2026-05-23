Stray Kids llega a Argentina: cuándo inicia la venta de entradas y cómo comprarlas

En Argentina, la banda estará el 14 de septiembre en el Hipódromo de Palermo, Buenos Aires. Pero antes pasarán por Bogotá el 9 de septiembre. La gira por Latinoamérica crará con su presencia en la Ciudad de México el 25 de septiembre. Durante todo ese tiempo, la banda generará gran expectativa entre sus fanáticas locales por su paseo por las ciudades que los hospedarán. Además, el 11 de septiembre se presentarán en Río de Janeiro como parte del festival Rock in Rio.