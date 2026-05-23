Stray Kids llega a Argentina: cuándo inicia la venta de entradas y cómo comprarlas

Resumen para apurados
- Stray Kids se presentará el 14 de septiembre en Buenos Aires como parte de su gira mundial, respondiendo a la gran demanda de K-pop en Argentina y Latinoamérica.
- Las entradas saldrán a la venta el 27 de mayo a través de All Access. El show, producido por DF Entertainment, contará con teloneros como Nexz, K4OS y el DJ Cocho.
- Este show consolida a Argentina en la ruta del K-pop global y ofrece una vitrina clave para bandas locales del género como K4OS, impulsando la escena musical local.
El kpop sigue conquistando nuevos mercados y América Latina ya se consolidó como un sitio de alta demanda para la música coreana. Por eso Stray Kids, la banda surcoreana de pop, acaba de anunciar que pasará por tres países latinoamericanos en su gira Straycity. Nuevamente, la productora DF Entertainment será la responsable de traer a la reconocida banda kpop al país.
Stray Kids es una banda masculina formada en 2017 por JYP Entertainment. Actualmente el grupo está compuesto por ocho miembros: Bang, Chan, Lee Know, Changbin, Hyunkin, Han, Feix, I.N. y Seungmin. En 2022 y 2023 recibió reconocimientos de Billboard y la revista Time como “líderes del k-pop” y “next generation leaders”, respectivamente.
Fecha confirmada para Stray Kids en Argentina
La empresa Live Nation Entertainment anunció este viernes por la mañana que Stray Kids se presentará en tres capitales latinoamericanas. El paso por el continente incluirá Bogotá, Buenos Aires y México. “¡Viví una noche a lo grande!”, invitó la productora. También se informó cuáles serán las bandas y artistas solistas que acompañarán las aperturas de los shows.
En Argentina, la banda estará el 14 de septiembre en el Hipódromo de Palermo, Buenos Aires. Pero antes pasarán por Bogotá el 9 de septiembre. La gira por Latinoamérica crará con su presencia en la Ciudad de México el 25 de septiembre. Durante todo ese tiempo, la banda generará gran expectativa entre sus fanáticas locales por su paseo por las ciudades que los hospedarán. Además, el 11 de septiembre se presentarán en Río de Janeiro como parte del festival Rock in Rio.
Los teloneros de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro serán tres. En primer lugar, Nexz, de la misma productora de Stray Kids. También estará K4OS, una banda de kpop argentina formada por Inés Civit, Mercedes Bitzer, Mariana Taurozzi y Lnette Ladelfa. El tercer anunciado fue DJ bonaerense Cocho.
Cuándo comienza la venta de entradas para Stray Kids
La productora anunció también el inicio de la venta de entradas para el 27 de mayo a las 10 de la mañana. Los tickets podrán comprarse con cualquier medio de pago desde el inicio de la venta. Estarán disponibles en la plataforma oficial de venta All Acces.
También se habilitará la Experiencia Early Entrance, exclusiva para quienes puedan acceder a ella. Incluirá una entrada en campo delantero, un artículo de regalo exclusivo y una credencial con lanyard. Además, quienes tengan este pack tendrán acceso anticipado a la compra de merchandising antes del show y también podrán entrar antes al Hipódromo.