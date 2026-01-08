Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Hacía tiempo que Alejandra Pradón mantenía un perfil alejado de los grandes escándalos mediáticos, pero una reciente publicación en su cuenta oficial volvió a ponerla en el ojo de la tormenta digital. Esta vez, no fue por una polémica, sino por su impactante apariencia física.
En la imagen que despertó suspiros y sorpresa por igual, la mediática posa en un entorno natural, rodeada de vegetación y aprovechando la luz del día. Lo que más llamó la atención de los internautas fue la frescura de su rostro: se la ve relajada, segura de sí misma y con una sonrisa que recuerda a sus mejores épocas sobre las tablas.
Un look "boho-chic" que resalta su figura
Fiel a la sensualidad que la convirtió en un símbolo sexual de la Argentina, la Pradón eligió un vestido rosa de escote profundo que resalta sus curvas. Para completar el estilo, optó por un collar largo de cuentas con un dije central, sumándose a la tendencia boho que es furor esta temporada.
Los detalles que impactaron:
A pesar del paso del tiempo, Alejandra mostró una piel radiante bajo el sol. Además un make-up equilibrado con delineado intenso en los ojos y labios rosados, sin caer en excesos de filtros.
Mantiene su característica melena rubia, esta vez suelta y con ondas naturales.
La reacción de las redes: ¿Pacto con la juventud?
La postal no tardó en llenarse de comentarios. Mientras algunos destacaron su "belleza eterna", otros celebraron que se muestre sin los artificios o ediciones digitales que abundan en Instagram. "Estás mejor que a los 20", "Una diosa auténtica", fueron algunos de los mensajes que inundaron su perfil.
A sus años (la edad de las divas siempre es un misterio que el público ama debatir), Alejandra demuestra que la actitud es su mejor tratamiento de belleza. Sin cirugías evidentes a la vista en esta toma y con una energía renovada, la exvedette dejó en claro que sigue siendo una de las figuras más queridas y magnéticas del espectáculo nacional.