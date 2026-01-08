Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

En la imagen que despertó suspiros y sorpresa por igual, la mediática posa en un entorno natural, rodeada de vegetación y aprovechando la luz del día. Lo que más llamó la atención de los internautas fue la frescura de su rostro: se la ve relajada, segura de sí misma y con una sonrisa que recuerda a sus mejores épocas sobre las tablas.