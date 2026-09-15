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Sabrina Rojas sorprendió al revelar qué es lo que más extraña tras separarse de José Chatruc

La modelo y conductora está soltera desde hace unas semanas, luego de ponerle fin a su relación de cuatro meses con el ex futbolista. En redes sociales, reflexionó sobre su presente sentimental.

SEPARADOS. La modelo y conductora está soltera desde hace unas semanas, luego de ponerle fin a su relación de cuatro meses con el ex futbolista.
SEPARADOS. La modelo y conductora está soltera desde hace unas semanas, luego de ponerle fin a su relación de cuatro meses con el ex futbolista. FOTO/PRIMICIASYA.
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Sabrina Rojas reveló en Instagram que extraña "que le guste alguien", semanas después de finalizar su noviazgo de cuatro meses con el exfutbolista José Chatruc.
  • La conductora confirmó la ruptura de común acuerdo tras desvanecerse la magia inicial, y reflexionó en redes sobre las concesiones necesarias para sostener una pareja.
  • Instalada en la soltería y enfocada en la conducción televisiva, la actriz redefine su presente sentimental y comparte con sus seguidores aprendizajes sobre los vínculos.
Resumen generado con IA

Sabrina Rojas está atravesando una nueva etapa sentimental después de su separación de José Chatruc. La modelo y conductora, que está soltera desde hace unas semanas, sorprendió al contar qué es lo que más extraña de estar en pareja.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de Pasó en América (América) compartió una fotografía desde su auto y aprovechó la publicación para expresar cómo se siente en este momento.

“No sé si extraño estar en pareja, pero sí extraño que me guste alguien”, escribió junto a una canción de Miranda!, “Extraño”, que eligió para musicalizar la escena.

El mensaje apareció después de que, durante los últimos días, Rojas también utilizara sus redes sociales para reflexionar sobre las relaciones y compartir su mirada acerca de los hombres y la vida en pareja.

En ese contexto, había planteado que no existe una persona perfecta y que todo vínculo implica aceptar determinadas características del otro.

“Todos tenemos una letra chica, no existe el hombre perfecto, como tampoco existe la mujer perfecta”, había expresado.

Además, se refirió a los acuerdos necesarios para sostener una relación y explicó: “Estar en pareja también es un constante negociar, ceder, entender, sin pretender cambiar la esencia del otro”.

Su separación de José Chatruc

La relación entre Sabrina Rojas y José Chatruc duró cuatro meses. Tras confirmar la separación, ambos tomaron caminos diferentes y la modelo decidió enfocarse en su presente.

“Salimos apenas cuatro meses. Hace cuatro meses éramos felices. Ahora fue volver a ser felices, por separado”, explicó Rojas semanas atrás, al relativizar la duración del romance.

Pese a la ruptura, encontró un aspecto positivo en el tiempo que compartió con el exfutbolista. Con humor, recordó los meses que pasaron juntos y comentó: “Por lo menos pasé los meses más fríos acurrucada y con amor”.

La separación había sido anunciada por la propia modelo a través de sus redes sociales, con un mensaje destinado a evitar trascendidos y especulaciones.

“Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, expresó en una historia de Instagram.

Luego aclaró los motivos de la decisión: “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”.

Finalmente, Rojas tuvo palabras afectuosas para quien fue su compañero durante esos meses.

“José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin”, concluyó.

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