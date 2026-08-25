Griselda Siciliani y Sabrina Rojas, otra vez enfrentadas: qué se dijeron

Resumen para apurados
- Griselda Siciliani respondió en televisión a las críticas de Sabrina Rojas sobre su intimidad y afirmó estar agotada de alimentar disputas mediáticas.
- El cruce surgió luego de que Rojas señalara contradicciones en Siciliani, ambas exparejas del actor Luciano Castro, respecto a la exposición pública del pasado.
- La negativa de Siciliani a continuar el intercambio busca frenar la recurrente cobertura mediática sobre el historial sentimental compartido con Castro.
Griselda Siciliani volvió a quedar en el centro de una disputa con Sabrina Rojas, la ex pareja de Luciano Castro, con quien la actriz mantuvo una relación entre 2024 y 2026. Después de que Rojas cuestionara sus declaraciones sobre la exposición de su vida privada, Siciliani respondió de manera contundente y aseguró estar cansada de la situación.
El nuevo capítulo de la polémica surgió durante un móvil que la actriz de la serie de Moria Casán realizó con Intrusos. Allí le comentaron las declaraciones de Rojas y, en un primer momento, Siciliani negó haber dicho que no hablaba de su vida privada.
La actriz no había comprendido inicialmente quién había realizado la crítica. Cuando le aclararon que se trataba de Sabrina Rojas, conductora de América TV, hizo un largo "ah" y resumió su estado de ánimo con una sola palabra: "Agotada".
Lejos de profundizar en la discusión, Siciliani intentó cerrar el tema. "Te vuelvo a decir lo mismo. No hablo de mi intimidad y no contesto una invitación a este tipo de comunicación. No me interesa participar", expresó durante el móvil.
Qué había dicho Sabrina Rojas
El cuestionamiento de Rojas había surgido después de una entrevista que Siciliani brindó a Julia Mengolini en Futurock. En aquella conversación, la actriz había hablado sobre su relación con la exposición mediática y había asegurado que no le gusta que otras personas hablen de su vida íntima.
"Se vincula de otra manera con la prensa", sostuvo Rojas al referirse a Siciliani durante SQP, el programa que actualmente conduce como reemplazo de Yanina Latorre.
La conductora recordó además declaraciones anteriores de la actriz y planteó una contradicción entre aquella postura y lo que Siciliani había contado públicamente en el pasado.
"Ella dice que no habla de la vida privada y recuerdo una Griselda Siciliani hablando de que fue amante durante seis años de una persona. Eso es hablar de la vida privada", reprochó Rojas.
La reflexión de Siciliani sobre su intimidad
En la entrevista con Futurock, Siciliani había explicado que mantiene una relación incómoda con la exposición pública y con el hecho de que otras personas opinen sobre aspectos íntimos de su vida.
"Siento que me llevo mal con la exposición y el hecho de estar en boca de cualquier persona con mi vida íntima", había expresado.
Luego había profundizado sobre su decisión de no hablar públicamente de cuestiones privadas, tanto propias como ajenas.
"Yo no hablo de mi vida íntima ni de la vida íntima de cualquier otro. De nadie", afirmó.
Y agregó una reflexión sobre el impacto que puede tener la exposición de la intimidad: "El pudor de la intimidad expuesta es algo que da mucha fiaca porque te tenés que ocupar de eso para que esa herida no se pudra".
El vínculo entre Siciliani, Rojas y Luciano Castro
La disputa entre ambas actrices está atravesada por su historia con Luciano Castro.
Sabrina Rojas mantuvo una relación con el actor entre 2010 y 2021. Durante esos años tuvieron hijos y continuaron vinculados después de la separación.
Siciliani, por su parte, comenzó una relación oficial con Castro en 2024. El vínculo se extendió hasta 2026, cuando ambos se separaron luego de que se filtraran los audios que el actor le enviaba a una joven danesa.
Aquellos mensajes se hicieron rápidamente virales, especialmente por una frase que quedó instalada en las redes sociales: "oye, guapa".
Desde entonces, las referencias cruzadas entre quienes estuvieron vinculadas sentimentalmente con Castro volvieron a ocupar espacio en los programas de espectáculos. Ahora, ante el nuevo cuestionamiento de Rojas, Siciliani optó por una respuesta breve y contundente: aseguró estar "agotada" y dejó claro que no tiene intención de participar de una nueva discusión pública sobre su intimidad.