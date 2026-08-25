Griselda Siciliani y Sabrina Rojas, otra vez enfrentadas: qué se dijeron

Griselda Siciliani volvió a quedar en el centro de una disputa con Sabrina Rojas, la ex pareja de Luciano Castro, con quien la actriz mantuvo una relación entre 2024 y 2026. Después de que Rojas cuestionara sus declaraciones sobre la exposición de su vida privada, Siciliani respondió de manera contundente y aseguró estar cansada de la situación.