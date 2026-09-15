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El emotivo regalo que recibió Tini Stoessel de sus fans en medio de un momento difícil

La cantante compartió en sus redes la sorpresa que le prepararon sus seguidores después de su show en Panamá, en plena gira con “Futttura”. También volvió a hablar sobre su salud mental y el acompañamiento que recibe.

TINI, EN UN MOMENTO DIFÍCIL. Sus fanáticos decidieron sorprenderla con un regalo especialmente pensado para acompañarla.
TINI, EN UN MOMENTO DIFÍCIL. Sus fanáticos decidieron sorprenderla con un regalo especialmente pensado para acompañarla.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fans de Tini Stoessel le regalaron en Panamá un libro con cartas de apoyo para acompañarla en un momento personal difícil y durante su gira "Futttura".
  • El gesto ocurrió mientras la artista enfrenta conflictos familiares y continúa bajo tratamiento por depresión, tema que compartió recientemente sobre el escenario.
  • Stoessel continuará su tour internacional por Colombia, Ecuador y Estados Unidos, visibilizando la importancia del cuidado de la salud mental entre sus seguidores.
Resumen generado con IA

Tini Stoessel atraviesa un momento de mucha actividad profesional con su gira “Futttura”, pero también de emociones intensas en el plano personal. Después de presentarse en México y El Salvador, la cantante llegó a Panamá, donde sus fanáticos decidieron sorprenderla con un regalo especialmente pensado para acompañarla.

Luego del show, Tini compartió en sus historias de Instagram una imagen del obsequio: un libro realizado por sus propios seguidores. En la tapa se puede leer una frase especialmente dedicada a ella: “Para cuando necesites recordarnos”.

El interior reúne cartas escritas por distintos fanáticos, que aprovecharon la ocasión para expresarle su cariño y apoyo. La artista mostró parte de la sorpresa y dejó en claro cuánto la conmovió el gesto.

“Los amo con todo mi corazón”, escribió Tini junto a la imagen, acompañando sus palabras con un emoji de lágrimas de emoción y un corazón con una venda.

El regalo llegó en medio del conflicto familiar que atraviesa la cantante y mientras continúa recorriendo distintos países con su espectáculo. Durante su paso por El Salvador, además, debió reprogramar un recital debido a las condiciones climáticas.

La agenda de Tini continuará este mes con presentaciones el 18 en Colombia y el 20 y 22 en Ecuador. En octubre, en tanto, llevará “Futttura” a Guatemala, Miami y Caracas.

Tini habló sobre su salud mental

Durante uno de sus recitales, la cantante también se tomó unos minutos para hablar con sus seguidores sobre su salud mental y contó que continúa acompañada por profesionales.

“Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra”, expresó desde el escenario. También señaló que continúa con psicóloga y destacó el acompañamiento de sus amigas, su equipo de trabajo y sus seguidores.

“A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años”, sostuvo.

Luego incluyó especialmente a quienes la siguen: “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”.

Las declaraciones se produjeron mientras presentaba canciones de “Un mechón de pelo”, un álbum en el que abordó distintos aspectos de su vida personal.

“Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, manifestó la intérprete de “Cupido”.

Tini también reflexionó sobre la posibilidad de convertir las experiencias dolorosas en aprendizajes y sobre los cambios que atraviesa una persona a lo largo de su vida.

“Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”, expresó.

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